Marc Casadó llama a la puerta

Marc Casadó afronta un nuevo reto en su carrera. El centrocampista formado en La Masia salió del Barça en el último día del mercado para incorporarse al Deportivo de A Coruña en calidad de cedido hasta junio de 2027, en una operación que incluye una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros. El futbolista dejó temporalmente el club azulgrana después de haber disputado 75 partidos con el primer equipo.

Y es que su llegada al Dépor se produjo con el objetivo de tener más protagonismo y minutos en Primera División. La operación se cerró en las últimas horas del mercado y el conjunto gallego se impuso a otras opciones que había tenido Casadó sobre la mesa.

Marc Casadó, presentado con el Deportivo / @RCDeportivo

En ese sentido, Casadó tuvo que esperar poco para estrenarse con su nuevo equipo. Después de completar sus primeros entrenamientos y llegar a A Coruña con menos ritmo competitivo, el centrocampista debutó en la segunda parte del partido ante el Villarreal. El Dépor acabó imponiéndose por 2-3 en La Cerámica y Casadó comenzó así su camino como jugador deportivista.

Ahora llega el siguiente paso. Casadó está llamado a convertirse en una pieza importante para Antonio Hidalgo. El propio entrenador ya ha dejado claro que su estado físico está mejorando después de incorporarse al equipo sin el mismo ritmo de competición que otros compañeros. La idea es que vaya adquiriendo progresivamente la condición necesaria para asumir más minutos y responsabilidad en el centro del campo.

El próximo paso

Hidalgo habló de su situación en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe y dejó un mensaje que invita al optimismo. "Poco a poco va a ir cogiendo esa forma", explicó el técnico, que añadió que Casadó "tiene pinta de ser un jugador que coge rápido esa forma".

Loureiro, Casadó, Aubameyang y Eddahchouri, en El Madrigal. / Fernando Fernandez

Estas palabras de Hidalgo apuntan a que Casadó está cada vez más cerca de entrar de lleno en la dinámica competitiva del equipo. Y ese es precisamente el próximo paso del centrocampista. Después de sus primeros minutos ante el Villarreal, todo apunta a que su protagonismo irá aumentando y que la titularidad está cada vez más cerca.

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De hecho, hay muchas papeletas para que Casadó sea titular este fin de semana ante el Getafe, según apunta el diario 'AS'. Por tanto, el partido del Coliseum puede ser el siguiente capítulo en la adaptación de Casadó a su nuevo equipo. Después de su salida del Barça, su debut y sus primeros minutos como deportivista, el siguiente objetivo es hacerse un hueco en el once de Hidalgo y empezar a demostrar sobre el césped por qué el Dépor apostó por su llegada.