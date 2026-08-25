Manolo Lama se moja con su predicción de LaLiga y sorprende: "Nos vamos a llevar decepciones"

LaLiga ya ha echado a rodar y empiezan a aparecer las primeras predicciones sobre lo que puede pasar a lo largo de la temporada. Como es habitual en estas primeras jornadas, periodistas y tertulianos se están mojando sobre quién levantará el título, qué jugadores pueden marcar la diferencia o qué equipos están llamados a convertirse en las grandes sorpresas del campeonato.

Uno de los que ya ha dado su pronóstico ha sido Manolo Lama, que ha repasado algunas de las principales categorías de la temporada y se ha atrevido con varias apuestas que van desde el campeón de LaLiga hasta el mejor portero o el entrenador que más puede destacar.

Para el periodista, el Real Madrid será el campeón de LaLiga, una predicción que basa en el buen mercado de fichajes del conjunto blanco: "Bueno, yo creo que ya toca, después de dos títulos consecutivos del Barça, el Real Madrid se ha reforzado muy bien y ya sabes que esto es alternativa, Barça-Madrid o Madrid-Barça. Por tanto, apuesto por el equipo blanco".

Lamine se escapa del exdeportivista Valverde y Fran García en el ‘Clásico’ del Bernabéu de la temporada pasada. / JUANJO MARTIN

Siguiendo con esa idea, Lama coloca al Barça como segundo clasificado y considera que el equipo azulgrana será el gran rival del club blanco por el campeonato: "Si esto es alternativa, si el Madrid sale campeón, el subcampeón como años atrás, será el Barça".

Donde tampoco tiene dudas es en la pelea por ser el máximo goleador de LaLiga, ya que vuelve a apostar por Kylian Mbappé después de las dos primeras temporadas del francés en el fútbol español: "Tiene el gol en las venas, tiene veneno, se llama Kylian Mbappé y lo ha demostrado. Lleva aquí dos temporadas y en cada una de ellas ha marcado más de 40 goles".

Una de las predicciones que más puede llamar la atención aparece cuando habla del equipo revelación, ya que Lama tiene mucha confianza en dos recién ascendidos como Málaga y Racing. El periodista considera que ambos pueden sorprender durante el campeonato gracias a un estilo de juego ofensivo y al talento que tienen en ataque: "Son dos equipos alegres, que les gusta jugar al fútbol, que van siempre hacia arriba y que sobre todo tienen muchísimo talento en sus hombres de ataque".

En el lado contrario, el comunicador cree que es complicado señalar una única decepción de la temporada, ya que "posiblemente nos vamos a llevar decepciones" con equipos que hicieron muy buena temporada pasada o con el Sevilla y Valencia, dos históricos que, según explica, muchos esperan que puedan estar peleando por los puestos de Champions, aunque él no lo ve así: "Sinceramente yo creo que ahora mismo, por plantilla, por presupuesto y por temas sociales, no están para ello".

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Manolo Lama también se sale de los nombres habituales en sus elecciones individuales. Muchos señalan a Joan García, Jan Oblak o Thibaut Courtois como candidatos al mejor portero, pero él apuesta por Leo Román, mientras que para el mejor entrenador pone el foco en José Alberto, en el Racing; Funes, en el Málaga; o Hidalgo, en el Deportivo, siempre que consigan mantener a sus equipos en Primera: "Lo difícil es subir a un equipo y luego mantenerlo".