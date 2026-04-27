Manolo Lama, sobre los errores arbitrales: "El problema son los 'chavales' jóvenes que ascienden"

El fin de semana fue, cuanto menos, complicado a nivel arbitral. Tanto LaLiga como la Hypermotion alcanzan la recta final de la competición. Las últimas jornadas de liga se están disputando con tensión y con mucho en juego. En segunda, la brutal agresión de Andrada, portero del Zaragoza, acaparó todas las portadas.

En la primera división, hubo varias acciones difíciles de arbitrar que terminaron siendo bastante polémicas. Pero si hay una que pasa por encima del resto, es la de Vallecas. Rayo Vallecano y Real Sociedad se vieron las caras, en un partido en el que hubo hasta seis goles. Una jugada en el minuto 73 provocó la indignación del estadio.

Del 2-2 al 1-3

Con 1-2 en el marcador, el Rayo marcó el gol del empate, pero la celebración fue interrumpida por el VAR para revisar un posible penalti en el área rayista justo en la acción previa.

En un mano a mano de Pablo Marín, el lateral del Rayo Ratiu, en una disputa por cortar el balón 'in extremis', terminó golpeando la bota del jugador de la Real Sociedad. Aunque inicialmente la acción parecía limpia, el colegiado del encuentro, Guzmán Mansilla, la fue a revisar al VAR. Pedro Díaz, enmedio de la celebración de su gol, vio como el encuentro pasó del 2-2 al 1-3.

Manolo Lama, en la Cope, volvió a cargar contra el arbitraje en Liga. El narrador analizó lo sucedido en la acción de Ratiu y Pablo Maín, y señala a la capacidad de los jugadores de no respetar a las figuras arbitrales que ascienden recientemente. "Existe la manía desde el VAR de arbitrarles los partidos", explica.

"Esto que ha hecho el 'chaval' no se lo hace a Gil Manzano o a Cuadra Fernández, eso no se lo hacen", afirma.

Paco González, por su parte, fue más allá y consideró que la decisión desde el VAR fue un error gravísimo. "Este Pulido Santana es para echarle. Es para echarlo, pero para echarlo de la profesión, no podemos tener a un tío así ahí", decía. "Al árbitro en directo le ha parecido lo que a todos, qué vaya salvada que ha hecho ese tío. Te llaman desde arriba, pues ya vas", se quejaba, en referencia a la acción defensiva de Ratiu.

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Uno de los jugadores que más se quejó fue Camello. Considera que la decisión arbitral va en contra del fútbol tradicional. La jugada finalmente no marcó el encuentro, porque Alexandre Zurawsk (Alemão), lo empató en el minuto 99.