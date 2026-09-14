Manolo Lama, claro y contundente con los partidos de Barça y Real Madrid: "Tienen un calendario amable que es para verlo. Les ponen seis o siete jornadas para que hagan 21 puntos"

Los dos gigantes del fútbol español han empezado el curso con sensaciones diametralmente opuestas. Mientras que en Madrid el runrún por el juego ya ha hecho acto de presencia en el Bernabéu, en Barcelona brilla el sol y cuentan todos sus partidos por victorias, con un juego arrollador que ha conseguido sumar cinco tantos en cuatro de los seis partidos disputados.

Florentino Pérez puso a la plantilla blanca en manos de Mourinho con la esperanza de poder enderezarla después de que la temporada pasada ocurriera de todo, incluida la sonada pelea en el vestuario que terminó con Fede Valverde requiriendo puntos de sutura tras discutir con Tchouameni. Aunque parece que los líos han terminado con el portugués, la realidad es que el juego no gusta a los aficionados y ya lo han criticado, incluso en la victoria.

José Mourinho da instrucciones a Trent en el partido de Champions contra el Inter / ·

Por otro lado, en el Camp Nou se vive el mejor momento de la era Flick, con un inicio de temporada que invita a pensar en positivo para el resto del año que prácticamente empezó con la incontestable consecución del Mundial por parte de la selección española, con ocho futbolistas azulgranas en la plantilla.

Sin embargo, a este buen inicio a nivel de resultados de Barça y Real Madrid hay que ponerle un asterisco. Almenos así lo piensa el director de deportes de la COPE y narrador en 'Tiempo de Juego', Manolo Lama, pues critica el calendario que han tenido ambos equipos y cree que LaLiga ha colaborado en la suma de puntos que se observa hoy en su casillero.

Flick, en una pausa de hidratación con Lamine Yamal / Dani Barbeito

"Tienen un calendario amable que es para verlo. Les ponen seis o siete jornadas para que hagan 21 puntos", apuntaba antes de terminar la jornada cinco de la competición doméstica. "No es lo mismo sumar seis partidos fáciles", apuntaba Lama ante la respuesta de su compañero, Juanma Castaño, que indicaba su desacuerdo porque "todos juegan los mismos partidos".

Lama ponía como ejemplo los últimos partidos del tercer club de España en discordia actualmente, el Atlético de Madrid: "Ha tenido tres salidas seguidas que son Sevilla, Bilbao y San Sebastián", considerándolas jornadas complicadas a diferencia de los Elche, Valencia o Levante de los azulgranas y los Espanyol y Betis que han tenido hasta el momento los blancos, aunque perdieron en La Cartuja.

"No es lo mismo jugar contra los recién ascendidos que jugar contra equipos duros", remataba el periodista pese a la crítica de su compañero, que pensaba que finalmente todos tienen las mismas opciones de sumar o dejarse puntos contra estos mismos conjuntos.

La realidad es que los de Flick ocupan el primer lugar de la clasificación y los de 'Mou', el segundo. Por parte catalana, jugarán contra Racing de Santander en Barcelona y contra Sevilla en el Pizjuán antes de marcharse al parón de selecciones, que esta temporada será más largo, mientras que los madrileños se viajarán a Elche y recibirán al 'Atleti' en un derbi que siempre es una plaza peligrosa donde pueden dejarse puntos.