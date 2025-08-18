Manolo González retrata a Simeone

Manolo González nunca ha sido de esos entrenadores que saquen pecho cuando las cosas vienen bien dadas. No lo hace porque es consciente mejor que nadie de la delicada situación del Espanyol, de los problemas que atraviesa la entidad o de cómo ha costado llegar a donde el club está ahora mismo. A pesar de no hacerlo, no se podría entender el momento dulce del club perico sin su figura. La partida táctica ganada contra Simeone, uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, es un buen recordatorio de ello.

No es un secreto que Manolo González llegaba al estreno liguero nuevamente cuestionado. A pesar de haber conseguido devolver al equipo perico a la máxima categoría, de maximizar todos los recursos de los que ha dispuesto este tiempo o de defender los intereses del club por encima de todo, algunos todavía ponían en duda a un entrenador que si algo conoce es la cultura del trabajo. Y precisamente con trabajo es cómo el técnico perico consiguió dar la vuelta a un partido que parecía imposible de ganar.

Manolo, un entrenador de recursos

Si el Getafe protagonizó su milagro particular horas antes en Balaídos de la mano de Bordalás, el Espanyol hizo lo propio por la noche con Manolo. Llegaba al RCDE Stadium uno de los equipos más temibles de Europa, quizás no por rendimiento pero definitivamente sí por jugadores; desde Julián Álvarez a Baena pasando por Almada, Cardoso, Hancko, Oblak... pero donde no llegó la calidad de los jugadores lo hizo el trabajo o la estrategia de un grupo que demuestra estar más unido que nunca.

Manolo González, victorioso con el Espanyol / Espanyol

A Manolo González todavía le faltan piezas para completar el puzzle de esta temporada, pero a la espera de ellas el técnico perico demostró ser un maestro en lo suyo. Su puesta en escena fue seria, robusta, sin prácticamente errores. Sin embargo, hay cosas en el fútbol que no se pueden defender, como cuando la magia apareció de las botas de Julián Álvarez con un magistral lanzamiento de falta lejana para poner al Atlético por delante... pero ni por esas cambió su manera de entender el partido el Espanyol.

"Hemos remado como cabrones", espetaba el técnico perico a sus jugadores durante una pausa de hidratación. "Hay que correr por el balón como si nos fuera la vida". Nada puede describir mejor la cultura de trabajo de un equipo que no solamente hace lo que dice su entrenador, sino que se lo cree a pies juntillas desde que vieron que siguiendo su manual, los resultados iban llegando.

Manolo le gana la partida a Simeone

Manolo dictó sentencia moviendo el banquillo cuando el equipo más lo necesitaba. Entraron Kike García y Tyrhys Dolan en el descanso para dar un soplo de aire fresco al equipo, les siguieron Miguel Rubio y Pere Milla... y los cambios surtieron efecto. La remontada del equipo en la segunda mitad, llevado en volandas por su afición, retrató además a un Simeone que rompió a su equipo quitando a Cardoso, le privó de juego combinativo sacando a Baena y Almada para terminar de hundirlo mandando al banquillo a Julián Álvarez. Todo lo que hizo bien Manolo desde la banda lo estropeó Simeone desde la suya.

Simeone, durante el partido / Toni Albir

A pesar de la euforia vivida tras la victoria contra el Atlético, Manolo prefiere ser cauto. Y hace bien. "Tenemos que apretar y correr como en la segunda parte. Si no lo hacemos, no ganaremos a nadie", advertía. "Hasta que no tenga 40 puntos no voy a vender ningún objetivo más. Como saquemos pecho, a los dos días nos va a salir chepa. Hay que correr y trabajar". De momento, los pericos luchan por no ilusionarse con un equipo que esta temporada sí, parece listo para establecerse en Primera con mayor solvencia.