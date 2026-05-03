Manolo González: "La mochila de no ganar nos está pesando"

Manolo González, entrenador del Espanyol, no ocultó que la situación de su equipo es difícil, después de ser incapaz de sumar una victoria desde que empezó el año. "Ahora no nos queda otra que preparar el partido contra el Sevilla y competir al máximo nivel", dijo, resignado, ante las cámaras de Movistar+ tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid.

"Me veo con fuerzas. El equipo me lo demuestra cada semana, el equipo merece más de lo que tiene. Mientras vea al equipo competir a este nivel, yo estaré fuerte", insistió.

En un tono bajo, visiblemente tocado por la derrota, Manolo admitió que "la mochila de no ganar nos está pesando, pero tenemos que recuperarnos".

Preguntado por la mala dinámica de otros equipos de la zona baja, el técnico gallego reconoció que "a todo el mundo le cuesta ganar"

Cabrera destaca la unión del vestuario

Por su parte, el central Leandro Cabrera afirmó después de la derrota contra el Real Madrid en el RCDE Stadium, que su equipo "va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante".

El uruguayo, en declaraciones a Movistar+, reconoció que fue "una derrota justa" y elogió a Vinicius, autor de los dos goles: "Ha tenido jugadas individuales muy buenas. Nosotros no pudimos concretar nuestras ocasiones".

"No pudimos aguantar el nivel de la primera parte. Si lo hubiéramos sostenido, igual hubiera sido diferente, pero te superan y te vas con cero puntos", añadió.

Cabrera subrayó que el vestuario periquito está "fuerte y mentalizado". En este sentido, el defensa calificó el siguiente encuentro contra el Sevilla, que también pelea en la zona baja, como "una final".