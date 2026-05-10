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Mallorca - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Mallorca - Villarreal de LaLiga EA Sports

Tras golear al Levante, el Villarreal finalmente ha asegurado su boleto a Champions League

Tras golear al Levante, el Villarreal finalmente ha asegurado su boleto a Champions League / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Mallorca y Villarreal se enfrentan hoy domingo 10 de mayo en el Son Moix en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Villarreal y dónde ver el partido en España.

Incluso a pesar de su reciente imposición sobre el Girona, el combinado local llega a la contienda con tan solo dos puntos de diferencia respecto al puesto más cercano de descenso, por lo que cualquier otro resultado que no sea la victoria puede terminar siendo la diferencia entre mantener la categoría y perderla.

Dentro del Son Moix, los bermellones vienen de un empate y tres victorias, pero es que su rendimiento en casa es mucho más: solo han perdido en tres ocasiones a lo largo de las últimas 16 fechas, por lo que es evidente que visitarlos en Palma e irse con todos los puntos es una tarea bastante difícil.

El premio extra para el Villarreal por la clasificación para la Champions League

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No obstante, si hay equipos que lo pueden lograr, definitivamente los groguets se encuentran entre ellos, ya que han sido con diferencia parte de los mejores y más efectivos equipos de toda la temporada, habiendo ya consumado su clasificación a la próxima Champions League luego de golear al Levante en la fecha pasada.

Si bien el combinado de Marcelino García Toral aún no asegura el podio, su presencia en el torneo continental es inevitable, aunque ciertamente no es debido a su rendimiento fuera del Estadio de la Cerámica, ya que solo ha sido capaz de sumar dos victorias en sus últimos 10 partidos en rol de visitante.

HORARIO DEL MALLORCA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Villarreal, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 10 de mayo a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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