Mallorca - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mallorca y Valencia se enfrentan hoy martes 21 de abril en el Son Moix en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Valencia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los bermellones suman dos victorias seguidas (Rayo Vallecano y Real Madrid), lo que les ha permitido mantenerse fuera de la zona de descenso. En gran parte, el combinado de Martín Demichelis tiene que agradecerle a Muriqi por los resultados positivos, siendo que ha anotado 21 goles en toda la temporada, representando más de la mitad de los tantos que suma el equipo en la campaña.

En cualquier caso, el mérito es para la escuadra en su totalidad, contando con una cábala que motiva a pensar en que pueden volver a sumar tres puntos: se mantienen invictos en sus últimos tres partidos en el Son Moix, mientras que el Valencia suma dos derrotas en esa misma cantidad de enfrentamientos como visitante.

Por otra parte, los de Carlos Corberán tampoco llegan fuera de peligro, pues solo tienen un punto más que el Mallorca y, en lo que resta de temporada, aún tienen que enfrentar duros rivales como el Atlético de Madrid, el Barcelona y la Real Sociedad, que recientemente salió campeona de la Copa del Rey.

Además, los murciélagos recientemente perdieron contra el Elche, decimoctavo de la tabla, lo que ha supuesto un duro golpe para los ánimos de la plantilla, especialmente en vista de que, como curiosidad desafortunada, el Valencia solo ha ganado dos de sus últimos diez encuentros ligueros disputados los martes (junto a cuatro empates y cuatro derrotas).

HORARIO DEL MALLORCA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Valencia, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy martes 21 de abril a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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