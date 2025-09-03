El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía

El Mallorca se ha pronunciado oficialmente tras la gran polémica generada por su capitán, Dani Rodríguez. El futbolista de 37 años posteó en redes sociales un escrito criticando la inclusión de Jan Virgili en el partido que enfrentó a los bermellones contra el Real Madrid.

El exazulgrana, ingresado en el minuto 87', jugó los últimos instantes del duelo que perdieron (2-1) ante el cuadro merengue apenas una semana después de ser fichado, situación que generó mucha molestia al capitán, que fue abiertamente crítico -hasta en dos ocasiones- con la decisión Jagoba Arrasate. Por tanto, el Mallorca ha resuelto suspenderle de empleo y sueldo y ya no ha hecho parte de los entrenamientos del equipo mallorquín de este miércoles, en los que tampoco estuvieron ninguno de los ocho internacionales de la entidad.

"Nunca esperes nada de nadie y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia", fue una de las frases pronunciadas por el futbolista de Betanzos, que alegaba que su familia había viajado hasta el Santiago Bernabéu para no verle, y criticando la decisión de incluir en el partido a un Virgili recién fichado desde el Barça Atlètic a cambio de 3,5 millones de euros.

"Ojalá Jan triunfe aquí, y entre todos podamos ayudarle, pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó", remató con una historia posterior.

Con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo, el club envía un mensaje contundente a la plantilla después de los hechos, tal y como habían anunciado los directivos este martes. “Tenemos que tomar medidas”, dijo el director de fútbol, Pablo Ortells, en una rueda de prensa, horas antes de tomar la decisión.