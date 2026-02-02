Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ter StegenLesión RaphinhaLesión Ter StegenAlcarazArbeloa MadridMarc BernalBellinghamCristiano RonaldoPróximo partido AlcarazCabañuelasNFL MadridJoan PradellsFIA MercedesCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsMercado de FichajesJorge ReyLotería NacionalJota JordiAEMET
instagramlinkedin

LALIGA

Mallorca - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Mallorca - Sevilla de LaLiga EA Sports

El Sevilla aúna dos derrotas, una victoria y un empate en sus últimos enfrentamientos por LaLiga

El Sevilla aúna dos derrotas, una victoria y un empate en sus últimos enfrentamientos por LaLiga / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Mallorca y Sevilla se enfrentan hoy lunes 2 de febrero en el Son Moix en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Atlético de Madrid (3-0), vencido al Athletic Club (3-2), perdido ante el Rayo Vallecano (2-1) y perdido ante el Girona (2-1), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 21 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla: alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla: alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

Por su parte, los comandados por Matías Almeyda registraron una victoria sobre el Athletic Club (2-1), un empate con el Elche (2-2), una derrota frente al Celta de Vigo (1-0) y una derrota frente al Levante (3-0), de manera que están en el puesto número 12 con 24 puntos y -5 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MALLORCA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Sevilla, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy lunes 2 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, DAZN en abierto y Teledeporte.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL