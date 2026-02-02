Mallorca - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mallorca y Sevilla se enfrentan hoy lunes 2 de febrero en el Son Moix en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Atlético de Madrid (3-0), vencido al Athletic Club (3-2), perdido ante el Rayo Vallecano (2-1) y perdido ante el Girona (2-1), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 21 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Matías Almeyda registraron una victoria sobre el Athletic Club (2-1), un empate con el Elche (2-2), una derrota frente al Celta de Vigo (1-0) y una derrota frente al Levante (3-0), de manera que están en el puesto número 12 con 24 puntos y -5 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MALLORCA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Sevilla, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy lunes 2 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, DAZN en abierto y Teledeporte.

