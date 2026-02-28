Mallorca - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mallorca y Real Sociedad se enfrentan hoy sábado 28 de febrero en el Son Moix en el partido de la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, los bermellones llegan con una racha negativa de tres derrotas, lo cual les ha ingresado en la zona de descenso. En estas circunstancias, Jagoba Arrasate fue destituido de la posición de entrenador y fue reemplazado por el exfutbolista argentino Martín Demichelis, quien asume de nuevo el rol de director técnico tras su breve y fallido paso por el Monterrey de México.

Considerando que 19 de los 24 puntos que han logrado sumar esta temporada se produjeron en casa, el objetivo es aprovechar la localía para revertir la oscura coyuntura y encontrar oxígeno para zafarse de los puestos rojos, mas se enfrentan a una Real Sociedad que ha conseguido tres victorias y un empate en sus últimas cinco visitas a la casa de los barralets.

Por otro lado, la Real Sociedad viene de un inaudito empate con el Oviedo y una dura derrota ante el Real Madrid, esta última interrumpiendo una positiva racha de siete partidos sumando puntos. Actualmente, están en mitad de tabla lejos de la zona de descenso, pero también parcialmente alejados de los círculos de clasificación hacia torneos europeos.

Asimismo, los realistas llegan con un mayor número de bajas que el Mallorca, ya que Brais Méndez se suma a los lesionados Takefusa Kubo, Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez como los futbolistas que no estarán disponibles para Pellegrino Matarazzo, aunque igual resultan favoritos para llevarse los tres puntos.

HORARIO DEL MALLORCA - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 28 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.