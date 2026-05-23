Mallorca - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mallorca y Oviedo se enfrentan hoy sábado 23 de mayo en el Son Moix en el partido de la Jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Oviedo y dónde ver el partido en España.

De entre los numerosos equipos que todavía tienen posibilidades matemáticas de descender, los bermellones se encuentran en la coyuntura más complicada de todas, pues no solo necesitan ganar su enfrentamiento ante los carbayones sino que, además, dependen de dos resultados más para mantener las esperanzas.

En este sentido, además de imponerse al Oviedo, el Mallorca necesita que el Levante, el Girona y el Getafe también sumen unidades en sus respectivos encuentros (el Levante puede empatar, pero el Girona y el Getafe deben ganar), de forma que el Elche, el Osasuna y el propio Mallorca tengan un triple empate a 42 puntos.

Así, y solo así, el conjunto de Martín Demichelís podrá disputar LaLiga EA Sports la próxima temporada, lo cual es posible pero, desde el punto de vista de las posibilidades, más improbable que una combinación de resultados alternativa que deje descendidos a los locales.

En cambio, los ahora visitantes se presentan en la fecha sin mayor novedad, pues están destinados a ser participantes en LaLiga HyperMotion la próxima campaña desde hace varias jornadas, siendo que han sido el equipo con más derrotas (20) en toda la campaña.

No obstante, el director técnico del club, Guillermo Almada, tiene bastante claro que la falta de objetivos no cambia la intención de su plantilla. “Será un partido que demandará mucha responsabilidad y el Oviedo saldrá a ganar”, declaró, por lo que podemos esperar un enfrentamiento tan aguerrido como si ambas partes tuviesen metas en juego.

HORARIO DEL MALLORCA - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Oviedo, correspondiente a la Jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 23 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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