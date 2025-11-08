Mallorca - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mallorca y Getafe se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Son Moix en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Getafe y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Betis (3-0), empatado con el Levante (1-1), derrotado al Sevilla (3-1) y perdido contra el Athletic Club (2-1), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 9 puntos y -7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por José Bordalás registraron una victoria sobre el Girona (2-1), una victoria sobre el Athletic Club (1-0), una derrota ante el Real Madrid (1-0) y una derrota ante el Osasuna (2-1), de manera que están en el puesto número 7 con 17 puntos y -1 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MALLORCA - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Getafe, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 9 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Getafe se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

