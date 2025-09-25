¡El Mallorca ficha a Donald Trump!

No es ninguna broma. Donald Trump ha sido anunciado como nuevo fichaje del Real Mallorca. A pesar de que pueda parecer una inocentada a primera vista, lo cierto es que el club bermellón ha incorporado a una de las perlas del Sporting Ciutat de Palma a sus filas en la categoría benjamín. Y su nombre, como no podía ser de otra manera, ha dado lugar a numerosas chanzas en las redes sociales.

Así lo ha anunciado con mucho orgullo el Sporting Ciutat de Palma en un sentido mensaje en redes sociales: "Con enorme orgullo anunciamos que Donald Trump, jugador formado en nuestro Sporting Ciutat de Palma, ha sido fichado por el Real Mallorca en categoría benjamín", explicaban. "Un chico con mucho talento, valentía y ganas de crecer; ¡le auguramos un futuro brillante!".

"Nuestro club le desea lo mejor en esta nueva etapa. Gracias al Mallorca por confiar en él y permitir que siga su evolución. A seguir trabajando con humildad, constancia y mucho corazón", terminaban en un mensaje acompañado con una fotografía del joven futbolista, evidentemente para nada parecido al presidente de los Estados Unidos.

El club bermellón se asegura así a una de las jóvenes perlas de la factoría de Son Bibiloni, que espera poder aprovechar la oportunidad de su vida en un club del calibre del Mallorca. Y es que este benjamín ha conseguido ser noticia por su curioso nombre, pero de bien seguro que podría serlo en un futuro por sus actuaciones dentro de un terreno de juego.