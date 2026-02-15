LALIGA
Mallorca - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Mallorca - Betis de LaLiga EA Sports
Mallorca y Betis se enfrentan hoy domingo 15 de febrero en el Son Moix en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Betis y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Barcelona (3-0), derrotado al Sevilla (4-1), perdido ante el Atlético de Madrid (3-0) y derrotado al Athletic Club (3-2), por lo que se ubica en el decimosexto lugar de la tabla con 24 puntos y -9 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Manuel Pellegrini registraron una victoria contra el Atlético de Madrid (1-0), una victoria contra el Valencia (2-1), una derrota ante el Deportivo Alavés (2-1) y una victoria contra el Villarreal (2-0), de manera que están en el puesto número 5 con 38 puntos y +9 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL MALLORCA - BETIS DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Mallorca y Betis, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 15 de febrero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MALLORCA - BETIS DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Betis se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
