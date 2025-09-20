LALIGA
Mallorca - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Mallorca - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports
Mallorca y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el RCDE Stadium en el partido de la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber empatado con el Espanyol (2-2), perdido ante el Real Madrid (2-1), empatado con el Celta de Vigo (1-1) y perdido ante el Barcelona (3-0), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 2 puntos y -4 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria sobre el Villarreal (2-0), un empate con el Deportivo Alavés (1-1), un empate con el Elche (1-1) y una derrota contra el Espanyol (2-1), de manera que están en el puesto número 11 con 5 puntos y +1 en el diferencial de goles.
Asimismo, cabe destacar que los colchoneros se presentan con una amplia ventaja, pues suman cinco victorias al hilo entre 2023 y el año actual. En el extremo restante, el Mallorca no logra sumar los tres puntos frente al Atlético desde 2022, por lo que el historial no se halla del lado de los bermellones.
De igual forma, el Mallorca se prepara para enfrentarse a la Real Sociedad, al Deportivo Alavés, al Athletic Club y al Sevilla en las próximas fechas de la liga, mientras que el Atlético de Madrid se topará con el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Celta de Vigo y el Osasuna.
HORARIO DEL MALLORCA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Mallorca y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 21 de septiembre a las 16:15 (CET) en España.
DÓNDE VER MALLORCA - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
