LALIGA
Mallorca - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Mallorca - Athletic Club de LaLiga EA Sports
Mallorca y Athletic Club se enfrentan este sábado 17 de enero en el Son Moix en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Athletic Club y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Rayo Vallecano (2-1), perdido contra el Girona (2-1), empatado con el Valencia (1-1) y vencido al Elche (3-1), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 18 puntos y -7 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron un empate con el Osasuna (1-1), una derrota ante el Espanyol (2-1), una derrota ante el Celta de Vigo (2-0) y una victoria sobre el Atlético de Madrid (1-0), de manera que están en el puesto número 8 con 24 puntos y -8 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL MALLORCA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Mallorca y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 17 de enero a las 16:15 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MALLORCA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- Klopp, el anhelo de Florentino para la crisis más aguda: 'Lo está considerando
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- José Alberto, entrenador del Racing: 'Sin Barça y Madrid, ¿quién irá a Arabia el año que viene?
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional