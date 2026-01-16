Mallorca - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Mallorca y Athletic Club se enfrentan este sábado 17 de enero en el Son Moix en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jagoba Arrasate llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Rayo Vallecano (2-1), perdido contra el Girona (2-1), empatado con el Valencia (1-1) y vencido al Elche (3-1), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 18 puntos y -7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron un empate con el Osasuna (1-1), una derrota ante el Espanyol (2-1), una derrota ante el Celta de Vigo (2-0) y una victoria sobre el Atlético de Madrid (1-0), de manera que están en el puesto número 8 con 24 puntos y -8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MALLORCA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Mallorca y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 17 de enero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.