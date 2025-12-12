Maldini predice la jornada 17: "El Barça pinta muy bien este año"

El fútbol español vive una jornada muy importante. Este fin de semana, se disputa la decimonovena en Liga y, como siempre, las predicciones despiertan gran interés entre aficionados y especialistas. Maldini, comentarista de Movistar +, ha compartido sus impresiones sobre los próximos encuentros de LaLiga, comenzando por los equipos más destacados de la competición.

"El Madrid no está jugando bien"

El FC Barcelona recibirá al Osasuna en el Spotify Camp Nou, manteniendo su racha invicta en el nuevo estadio. Maldini considera que el conjunto azulgrana ha recuperado a jugadores clave. “El Barça está recuperando a jugadores clave y, de momento, este equipo pinta muy bien. Al nivel al que le estoy viendo, este partido no se le puede escapar, metiéndole mucha presión al Real Madrid. Le doy 75% al Barça, 15% al empate y 5% a Osasuna”, declaró.

En cuanto al Real Madrid, las sensaciones son más cautelosas. Maldini apunta que los blancos atraviesan un momento complicado: “El Real Madrid está jugando francamente mal, con muchas bajas, sin laterales por sanción y dudas como Mbappé. Se habla de ultimátum y están totalmente en cuadro. En casa es un equipo bastante duro, pero creo que lo va a sacar adelante. 20% al Alavés, 30% al empate y 50% al Real Madrid, porque no está jugando bien y está construyendo mal los ataques”, afirma, en referencia al duelo que se disputará el próximo domingo 14 frente al Deportivo Alavés.

El Atlético es favorito para esta jornada

El Atlético de Madrid se enfrentará al Valencia, equipo que, según Maldini, no atraviesa su mejor momento: “El Valencia no está bien, a pesar de empatar la semana pasada ante el Sevilla ‘in extremis’. Corberán está aguantando. Le doy 70% al Atlético de Madrid, 10% al empate y 20% al Valencia”, afirmó.

Por otro lado, el Girona recibe buenas y malas noticias. Ounahi estará disponible, mientras que Van de Beek, Stuani y Portu no podrán jugar. Maldini cree que, pese a las bajas, el equipo está mejorando, aunque ve favorito a la Real Sociedad: “La Real Sociedad es favorita, le doy un 45%, y al Girona tan solo un 25%”.

En la lucha por puntos en Mallorca, el analista apuesta por un partido equilibrado: “El Mallorca afronta el partido sin Samu Costa ni Raïllo, y el Elche sin André Silva. El Elche puede rascar los 3 puntos en Mallorca. Le daré 30%, 30% al empate y 40% al Elche”.

Un mal Oviedo y un partidazo en Vallecas

Otros encuentros destacados incluyen el Sevilla frente al Oviedo y el Celta ante el Athletic Club. Sobre el primero, Maldini considera que el equipo andaluz parte como favorito debido a la mala situación del Oviedo: “Tiene la baja de Cazorla, que a mí me parece justa. Le daré 55% al Sevilla, 30% al empate y 15% al Oviedo”. En el caso del Celta-Athletic, resalta la igualdad: “Le doy 30% al Celta, 40% al empate y 30% al Athletic Club”, señaló, destacando el regreso de Iñaki Williams.

El comentarista abordó partidos como Getafe-Espanyol, Levante-Villarreal y Rayo-Betis. Maldini apuesta por la experiencia y regularidad de los visitantes en la mayoría de los casos, aunque reconoce que algunos encuentros pueden deparar sorpresas. En Getafe-Espanyol, “40% al Getafe, 30% al empate y 30% al Espanyol”; en Levante-Villarreal, “20% al Levante, 30% al empate, y 50% al Villarreal”; y en Rayo-Betis, “30% al Rayo, 30% empate y 40% al Betis”.