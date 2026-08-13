Maldini se moja con su predicción de LaLiga y sorprende: "Me la estoy jugando porque no es nada habitual"

LaLiga arranca este sábado y, a unas horas de que vuelva a rodar el balón, Maldini ya se ha mojado con su particular predicción para la temporada 2026/27. El periodista ha elaborado una 'tier list' con los 20 equipos de Primera y los ha colocado según cómo cree que terminarán el campeonato.

En la parte baja de su clasificación aparecen Elche, Levante y Málaga, los tres equipos que el periodista ve descendiendo a Segunda. No confía demasiado en las opciones del Elche y el Levante después de sus problemas de la pasada temporada y tampoco ve claro que el Málaga pueda aguantar el ritmo de Primera. Su predicción deja además una apuesta llamativa, ya que cree que Deportivo y Racing conseguirán salvarse: "Me la estoy jugando porque poner a dos equipos recién ascendidos que no van a descender, no es nada habitual".

Por encima coloca a Valencia, Rayo Vallecano, Alavés, Espanyol, Getafe, Deportivo y Racing, equipos que tendrán que sufrir para conseguir la permanencia. Más tranquilos estarían Celta, Osasuna y Sevilla, a los que no ve metidos en la pelea por el descenso, aunque tampoco entre los grandes candidatos a Europa.

Predicción Maldini tabla baja / YouTube Mundo Maldini

En cuanto a las otras plazas europeas, el comunicador coloca al Real Betis en Europa League y al Athletic Club en Conference League. El conjunto de Pellegrini volvería a estar en la zona alta gracias a la calidad que tiene en ataque, mientras que el Athletic se quedaría un escalón por debajo. El periodista sigue confiando en el equipo vasco y en el peso de San Mamés, aunque no lo ve entre los cinco primeros.

La Real Sociedad sería quinta y volvería a disputar la Champions según su predicción. Maldini asegura tener mucha confianza en el equipo y en Matarazzo y cree que puede recuperar una de las plazas más importantes de la clasificación. Por delante coloca al Villarreal, al que ve cuarto y en Champions. Es una de sus apuestas más claras porque considera que tiene una plantilla de muchísimo nivel: "Todo lo que no sea que el Villarreal vuelva a estar en puesto Champions, me parecerá una decepción".

El Atlético de Madrid terminaría tercero, ya que confía en que el equipo del Cholo vuelva a estar arriba, pero espera mucho más después de una temporada en la que estuvo lejos de la pelea por la Liga. Valora los fichajes de Grimaldo y Kang-in Lee, aunque no considera que la plantilla haya mejorado tanto como para cambiar por completo sus aspiraciones.

El Real Madrid sería segundo, aunque Maldini no lo ve campeón. El periodista valora los fichajes del conjunto de Mourinho y espera que Vinicius y Mbappé vayan entendiéndose cada vez mejor en ataque.

Predicción Maldini tabla alta / YouTube Mundo Maldini

Su principal duda está en el centro del campo y considera que "le falta ese centrocampista que equilibre mucho más al equipo", aunque menciona a Bernardo Silva y Güler como posibles soluciones. Su pronóstico es claro: "Yo le veo un puesto Champions evidentemente, pero no le veo campeón".

Y el Barcelona sería el campeón de LaLiga, ya que destaca que tiene una gran plantilla y, sobre todo, que es un equipo "muy bien estructurado" y que "sabe lo que juega".

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También recuerda que el Barça llega después de conquistar dos títulos consecutivos y cree que un tercero podría marcar el inicio de una nueva etapa en el fútbol español: "Un tercer título del Barça iniciaría una hegemonía del Barça en el fútbol español, que eso es lo que ha venido Mourinho a intentar evitarlo".