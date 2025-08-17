Ni la magia de Julián evita el hundimiento del Atlético

Es una temporada para demostrar que no existen excusas. Que la inversión realizada en el equipo puede transformarse en títulos a final de temporada. Pero este Atlético de Madrid de Simeone parece empeñado en encontrar la manera de inmolarse sea cual sea el escenario. En el RCDE Stadium, en un partido que tenía ganado, los colchoneros se fueron de vacío en su estreno liguero ante un Espanyol que remontó y consiguió tres puntos de oro en su feudo.

No tardó mucho en demostrar el Espanyol por qué esta temporada apunta a ser distinta a las anteriores. Manolo González parecía haber encontrado la tecla de su equipo durante la pretemporada, aunque faltaba demostrarlo en competición oficial ante un Atlético de Madrid que venía con la obligación de sumar los tres puntos en su estreno liguero.

Un equipo sin excusas

El dinero invertido en el equipo de Simeone este verano se ha traducido en nuevas estrellas para el argentino, pero también en una mayor presión por cumplir con las expectativas. Thiago Almada, Julián Álvarez, Ruggeri, Hancko, Gallagher, Baena... los nombres los tiene de sobra para conseguir grandes cosas, aunque el equipo sigue arrastrando esa apatía de temporadas anteriores que tan complicada parece de sacudirse de encima.

Fueron primeros minutos de tanteo con el Espanyol bien plantado en todas sus líneas. Sin embargo, hay cosas en el fútbol que no se pueden defender. Se puede tener un plan elaborado, llevado a cabo al milímetro por tus jugadores... pero nada se puede hacer cuando aparece una genialidad. En el RCDE Stadium, todo se desequilibró cuando Julián Álvarez protagonizó una obra maestra al lanzamiento de una falta lejana que puso al Atlético por delante cuando menos lo merecía (0-1).

El vendaval final del Espanyol

El picotazo de 'La Araña', de lejos el mejor de los suyos, permitió a los rojiblancos tomar el pulso del partido. En una faceta normalmente desconocida en su manual, el equipo de Simeone empezó a amasar el balón diluyendo poco a poco el efecto efervescente del Espanyol, que terminó apagándose hasta el paso por el túnel de vestuarios.

Nada cambió tras el descanso; Julián seguía conectando con todos, Cardoso abortaba todos los intentos del Espanyol... pero los colchoneros se quedaban a las puertas de ampliar distancias. Precisamente 'La Araña' tuvo la más clara de todas con una preciosa jugada colectiva que terminó repeliendo el poste de la portería perica, una ocasión que terminó siendo el preludio del vendaval final de un Espanyol que no perdió nunca la cara al partido.

Ni la magia de Julián evita el hundimiento del Atlético / Enric Fontcuberta / EFE

Los pericos demostraron al Atlético que la estrategia importa y mucho en este tipo de encuentros. Edu Expósito botaba una falta lateral para que Miguel Rubio, que llegó con todo de segunda línea, pusiese la igualada en el marcador a falta de veinte minutos (1-1). La lógica hacía pensar que el equipo de Manolo González iba a cerrar filas en busca de conservar un resultado de oro para ellos, pero los cambios del técnico perico no fueron en esa dirección.

Y sus jugadores respondieron. En los instantes finales, Pere Milla conectó un cabezazo apoteósico que batió a Oblak para desatar la locura del RCDE Stadium (2-1). Los pericos consiguen tres puntos de mucho mérito en su estreno liguero contra un Atlético de Madrid de más a menos que pagó caro no rematar el partido cuando lo tuvo en sus manos.