Luis Medina Cantalejo, expresidente del CTA, rompe su silencio: "Alguien tiene que pagar por el caso Negreira"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) está más que nunca en el punto de mira. Las semifinales de la Copa del Rey estuvieron marcadas por decisiones arbitrales polémicas a cargo, por un lado, José Luis Sánchez Martínez y Mario Melero López en la sala VOR en el Athletic-Real Sociedad y, por el otro, Juan Martínez Munuera y Pablo González Fuertes como árbitro de VAR en el Atlético de Madrid-FC Barcelona.

La Real Federación Española de Fútbol cesó el pasado 26 de junio a toda la cúpula del Comité Técnico de Árbitros (CTA), incluido su presidente, Luis Medina Cantalejo. Una medida que respondía al compromiso del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, de impulsar una profunda renovación del arbitraje español.

En su comunicación oficial, la Federación explicó que la decisión pretendía “abrir una nueva etapa en el ámbito arbitral, en línea con el trabajo desarrollado por el grupo de reforma del sistema arbitral en el que participan representantes del colectivo arbitral, clubes profesionales y la propia Federación”. Según el organismo, este espacio de diálogo permitiría sentar las bases de un modelo “más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales del fútbol español”.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo / Rodrigo Jimenez / EFE

"El caso Negreira nos mancha a todos"

Siete meses después de ser relevado de sus funciones, Luis Medina Cantalejo reapareció públicamente en 'Canal Sur Radio', espacio en el que repasó su trayectoria como colegiado y se pronunció sobre el caso Negreira.“Ojalá salga cuanto antes la resolución. La sociedad debe clamar justicia por el caso Negreira, donde un vicepresidente del CTA cobró del Barcelona. Nos afecta a varias generaciones, nos mancha a todos. Alguien tiene que pagar por todo esto”, afirmó el exdirigente arbitral.

El expresidente del CTA insistió en que no cree que haya árbitros implicados directamente, aunque advirtió de que, en caso de demostrarse, deberían asumir responsabilidades. “No creo que haya árbitros implicados, pero si lo hay, debe pagar por el daño que nos ha hecho a todos. Y aunque ninguno esté implicado, esta mancha no se borrará nunca”, añadió.

Por último, Medina Cantalejo reconoció que sus cuatro años al frente del Comité Técnico de Árbitros fueron especialmente complejos, calificándolos como “los más complicados” de su etapa en el organismo. En la actualidad, el CTA se encuentra bajo el foco mediático, especialmente tras la polémica arbitral surgida en las semifinales de la Copa del Rey, un episodio que ha reavivado el debate sobre el funcionamiento y la credibilidad del estamento arbitral en el fútbol español.