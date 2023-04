Luis García apela al orgullo en el Villamarín

El Espanyol necesita ganar sí o sí ante el Betis para escapar del descenso Ambos equipos llegan con numerosas bajas a la cita

En la UCI y con asistencia mecánica, ni el cambio de medicación ni el nuevo doctor han ayudado a mejorar al Espanyol. La cura parece lejana, pero un leve progreso ayudaría al enfermo y serenaría a los familiares, que observan con temor una recaída de lo sucedido en 2020. Ahora toca esperar y confiar que el trabajo de los nuevos servicios médicos acabe funcionando.

Y la labor de Luis García y sus ayudantes parece impecable, de puertas hacia fuera, no importa que la terapia sea excesivamente revolucionaria para las alturas de temporada en la que nos encontramos. La apuesta por mimar el balón es siempre bienvenida por su atractivo, aunque parte de la afición recela y esperaba un tratamiento más conservador. El tiempo, como siempre, dará o quitará razones.

El aquí y ahora es que el Espanyol no puede permitirse otra herida en el Benito Villamarín. Cinco derrotas consecutivas han sumido al vestuario en un momento profundo de reflexión, con la palabra descenso apoderándose del día a día en la Dani Jarque. El vestuario se blinda, pero el mensaje acaba calando. En Sevilla y ante el Betis toca reaccionar. Ya se ganó en la primera vuelta y es momento de volverlo a hacer, aunque no se salga contento de Heliópolis desde el 2016 con Diego López parándolo todo y Diego Reyes anotando el 0-1 final.

Bajo de defensas

Las ausencias no serán excusa, más para un ganador como Luis García. Sin embargo, el asturiano no podrá contar con cuatro futbolistas habituales en Heliópolis por motivos de distinta índole. Calero, Óscar Gil y Aleix Vidal deben cumplir penitencia tras la dolorosa derrota frente al Athletic Club, mientras que Brian Oliván todavía no se ha recuperado de la lesión que se hizo en marzo en el José Zorrilla de Valladolid.

Es por eso que no le quedan muchas alternativas al preparador perico, siempre y cuando no idee alguna sorpresa. Rubén Sánchez y Cabrera ocuparán los carriles defensivos, con César Montes y Sergi Gómez en el eje. Gragera y Expósito tendrán continuidad en la medular, en detrimento de Vini Souza. Y arriba, Braithwaite, Puado, Darder y Joselu, al que se le ha mojado la pólvora desde su doblete internacional a Noruega.

Los andaluces tampoco andarán muy sobrados de efectivos.ManuelPellegrini volvió ayer a entrenar al equipo tras ausentarse unos días a Chile por motivos personales. El míster verdiblanco mira a su plantilla y no encuentra zagueros, especialmente en el lateral derecho, donde Ruibal, sancionado dos partidos, y Sabaly, lesionado, no participarán. Martín Montoya, ausente desde el 9 de octubre por decisión técnica, será sí o sí de la partida. Pezzella y Víctor Ruiz no llegan a tiempo. La baja de Sergio Canales, que no obtuvo el perdón del Comité, trastoca también los planes del ‘Ingeniero’.

Las Trece Barras mantienen el pulso por Europa, a pesar de las dos últimas derrotas. Borja Iglesias será la amenaza verdiblanca a su exequipo.

Alineaciones probables

Betis: Rui Silva; Martín Montoya, Luiz Felipe, Édgar, Miranda; Guido, William Carvalho; Luiz Henrique, Ayoze, Juanmi; Borja Iglesias.

Espanyol: Pacheco; Rubén Sánchez, César Montes, Sergi Gómez, Cabrera; Expósito, Gragera; Braithwaite, Darder, Puado, Joselu.

Árbitro: Hernández Hernández (canario).

Estadio: Benito Villamarín (18.30 horas).