Así está la lucha por la quinta plaza española en Champions: LaLiga depende del PSG

LaLiga y la Bundesliga están codo a codo luchando por una plaza extra en la próxima edición de la Champions League. Tras la eliminación del Atlético de Madrid de la Liga de Campeones a manos del Arsenal en semifinales, el único equipo español vivo en Europa es el Rayo Vallecano, en la Conference League.

Y es que varios equipos españoles pendientes de lo que pase en estas rondas eliminatorias para sacar provecho de su situación en la clasificación liguera. La pelea es actualmente con Alemania, que cuenta en Europa con Bayern y Friburgo.

LaLiga parecía tenerlo todo de cara tras la disputa de los octavos de final, que supuso la clasificación de todos los equipos españoles que seguían con vida, tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference. Mientras, Alemania se venía abajo con la eliminación del Leverkusen, del Dortmund y del Stuttgart. Pero todo se ha ido igualando hasta llegar a semifinales, donde ambos países cuentan con el mismo número de representantes (2).

Actualmente, España cuenta con un coeficiente de 21.781, mientras que el de Alemania es de 21.214 (una diferencia de 566 puntos de coeficiente). Con un representante menos español, las aspiraciones españolas pasan por que el Bayern vuelva a perder contra el PSG en Champions.

Aun así, aún está en juego el pase a la final de la Conference del Rayo, lo que podría sumar puntos a España en esa lucha.

Si el Rayo gana y pasa sumará 0,313 puntos; si empata y pasa, 0,168 puntos; si pierde y pasa, 0,063 puntos.

En el caso del Bayern, si gana al PSG y pasa a la final de la Champions suma 0,500 puntos, si gana y no pasa, 0,286 puntos y si empata y no pasa, 0,143.

Finalmente, el Friburgo perdió su partido de ida ante el Braga. En casa, el equipo alemán puede sumar puntos. Si gana a los portugueses y pasa, suma 0,429 puntos; si gana y no pasa, 0,286 puntos y si empata y no pasa, 0,143 puntos.

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Si el Rayo también cae ante el Estrasburgo, España necesita que el Friburgo no llegue a la final de la UEFA Europa League o que llegue, pero que pierda el partido y no gane la final.