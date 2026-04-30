Así está la lucha por la quinta plaza de Champions: LaLiga amplia la ventaja

La situación de LaLiga y de la Bundesliga en competiciones europeas preocupa y mucho en varios clubs tanto de España como de Alemania. En juego hay ni más ni menos que la famosa quinta plaza extra en Champions de cara a la próxima temporada.

Más allá del beneficio propio para Atlético y Rayo, los dos únicos equipos españoles vivos en Europa, son otros los clubes que no participan en competición europea (Betis, Getafe, Celta...) pero que desean el bien de los clubes del país para sacar provecho de su situación en la clasificación liguera. La pelea es actualmente con Alemania, que cuenta en Europa con Bayern y Friburgo.

LaLiga parecía tenerlo todo de cara tras la disputa de los octavos de final, que supuso la clasificación de todos los equipos españoles que seguían con vida, tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference. Mientras, Alemania se venía abajo con la eliminación del Leverkusen, del Dortmund y del Stuttgart. Pero todo se ha ido igualando hasta llegar a semifinales, donde ambos países cuentan con el mismo número de representantes (2).

Se acerca el objetivo

El resumen tras la ida de las semifinales de las tres competiciones es el siguiente: Atlético y Rayo Vallecano sumaron un empate y una victoria para los intereses españoles, mientras que Bayern y Friburgo cosecharon dos derrotas para Alemania.

En la Champions League, el Atlético igualó frente al Arsenal en el Metropolitano, mientras que el Bayern cayó frente al PSG en un auténtico partidazo con hasta nueve goles. Pasando a la Europa League, el Friburgo perdió ante el Braga; mientras que en la Conference, el Rayo ganó al Estrasburgo.

Ventaja para LaLiga

Con los resultados cosechados esta semana, España ha ampliado su ventaja con Alemania. LaLiga tiene actualmente 21.780 puntos de coeficiente, mientras que la Bundesliga dispone de 21.214 puntos.

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Con una diferencia de 566 puntos de coeficiente, lo que suceda en la vuelta de las semifinales de las tres competiciones la próxima semana terminará de decantar definitivamente la balanza de un lado o de otro, teniendo en cuenta que no solo se suman puntos por victoria o empate, sino que también existe un bonus por avanzar de ronda, pase lo que pase en el partido de vuelta.