La lucha por la permanencia en LaLiga está que arde: el Espanyol, en peligro

La permanencia en la primera categoría del fútbol español está muy reñida. Como es habitual a estas alturas de temporada, varios equipos pelean por eludir el descenso a LaLiga Hypermotion. La lucha de este año, sin embargo, implica a clubes que, hasta hace no mucho, se paseaban por las competiciones europeas. Sevilla, Mallorca, Espanyol, Valencia, Alavés, Girona o Rayo tienen en su trayectoria participación en torneos continentales, títulos e, incluso, finales de Champions, como es el caso de los che.

Los conjuntos implicados, a buen seguro, que estuvieron muy pendientes del partido que cerraba la jornada 33 este lunes. Espanyol y Levante se medían en un duelo directo, una "final" como la consideró Manolo González, el entrenador perico. Esos tres puntos significaban la tranquilidad para los blanquiazules, el salir del pozo para los granotas. El empate, sin embargo, no dejó a ninguno de los dos contentos.

Faltan cinco jornadas para el final de la competición, quince puntos definitivos que decidirán la suerte de unos y otros. A la conclusión de la 33ª semana del torneo, Real Oviedo, Levante y Sevilla ocupan posiciones de descenso directo a Segunda. Los carbayones parecen ya descolgados de la dura pelea, especialmente tras la derrota sufrida ante el Elche, pese a que matemáticamente todavía tienen un clavo ardiendo al que aferrarse. Más reñida está la disputa por quién acompañara, más que probablemente, a los asturianos.

Hasta nueve equipos se encuentran en un margen de seis puntos, clasificados en un puño, lo que dará máxima emoción a un tramo final de competición que se antoja taquicárdico.