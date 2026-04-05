Así está la lucha por el descenso y por Europa en la clasificación de LaLiga: el Sevilla juega con fuego

A falta del Girona-Villarreal de este lunes, LaLiga 25/26 encara ya su recta final una vez concluida la trigésima jornada en Primera División. Restan ocho fechas por delante y la sensación es que lo único decidido es el título. Porque tanto la lucha por Europa como la pelea por evitar el descenso se mantienen al rojo vivo con un sinfín de equipos implicados en cada una de las batallas. De hecho, tan apretado está el campeonato que algunos clubes incluso se erigen como contendientes de dos guerras simultáneas.

La más dramática de las batallas, la del descenso, no permite ni siquiera descartar a un Real Oviedo que parece sentenciado desde hace ya muchas jornadas, pero que sigue aferrándose a la categoría con victorias aisladas que permiten un mínimo de optimismo en las ocho jornadas que restan. Los carbayones, con 24 puntos, afrontan la misión más complicada de todas: recortar una distancia de siete unidades con un Sevilla que marca a día de hoy la permanencia con 31 puntos.

Los hispalenses no dieron por bueno el dicho 'entrenador nuevo, victoria segura' y cayeron precisamente ante el colista Real Oviedo en el estreno de Luis García Plaza, que debe revivir a un equipo que se fue hundiendo poco a poco con Matías Almeyda y que vive en un clima de tensión constante en el Sánchez-Pizjuán.

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, en su debut ante el Oviedo / SEVILLA FC

Seis equipos respiran... por ahora

Quienes podrían parecer cerca de la salvación, pero no deben despistarse porque un bajón al final de temporada puede mandarles al infierno son los siguientes equipos: Girona (34 puntos y un partido menos), Valencia (35 puntos), Rayo Vallecano (35 puntos) e incluso Athletic (38 puntos), Espanyol (38 puntos) y Osasuna (38 puntos), que parecen más que salvados pero que todavía no logran sellar la permanencia virtual.

Volviendo al verdadero peligro, empatado a puntos con el Sevilla se encuentra el RCD Mallorca (31), con el Deportivo Alavés uno por encima (32). La victoria de los baleares frente a todo un Real Madrid supuso un chute de moral enorme para el equipo de Martín Demichelis, que parece haber dejado atrás los fantasmas de Jagoba Arrasate. Pese a derrotar a Mbappé, Vinicius y compañía, todavía deben los bermellones seguir remando, igual que un Alavés que no se rindió frente a Osasuna para aferrarse al 'efecto Quique Sánchez Flores'.

El Elche marca el descenso: 29 puntos

Mallorca y Sevilla se encuentran a solo dos puntos de un Elche que marca a día de hoy la zona de descenso con 29 puntos. Los de Eder Sarabia, uno de los equipos revelación de LaLiga a inicios de temporada peleando incluso por Europa, sucumbieron el viernes en Vallecas y volvieron a caer a la zona roja.

El Sevilla, muy cerca de la zona de descenso tras caer ante el colista Real Oviedo / EFE

Peor que los ilicitanos lo tiene un Levante que suma 26 puntos pero cuyas sensaciones sobre el verde desde la llegada del portugués Luís Castro no son de equipo ni mucho menos descendido. Cinco puntos es una distancia considerable, pero salvable quedando todavía 24 en juego.

La quinta plaza, al rojo vivo con 4 equipos

Menos dramatismo pero misma tensión se vive en la zona noble de LaLiga. El título parece decantado en favor del FC Barcelona, mientras que el Top-4 lo cerrarán Real Madrid, Villarreal y Atlético. Pero lo que arde de verdad es la batalla por una quinta plaza que, muy probablemente, dará acceso a la próxima edición de la Champions. El Real Betis, poseedor a día de hoy de dicho beneficio con 45 puntos, ha tirado por la borda una renta de puntos que se ha desvanecido en las últimas cinco jornadas.

Porque el bache de los de Manuel Pellegrini ha sido aprovechado por un Celta de Vigo que, sexto con 44 puntos, está a tan solo uno de una plaza de Liga de Campeones que sería histórica para los celestes. Por detrás aparecen la Real Sociedad y el Getafe, con licencia para soñar en grande tras una gran segunda vuelta que les coloca séptimos y octavos, respectivamente, con 41 puntos.

Antony disputa un balón ante el delantero del Espanyol Tyrhys Dolan durante el encuentro correspondiente a la jornada 30 de Laliga EA Sports que disputan este sábado Real Betis y RCD Espanyol en el estadio de La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

Son precisamente esas séptima y octava plazas las que podrían dar acceso a la Europa League y a la Conference dependiendo del ganador de la Copa del Rey. Por ese motivo, se mantienen atentos Osasuna, Espanyol y Athletic Club, que con 38 puntos y a tres de Getafe y Real Sociedad todavía no han dicho su última palabra en la lucha por Europa.

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Eso sí, las sensaciones en El Sadar no son las mismas que en Cornellà-El Prat y San Mamés, feudos de dos equipos que llegan muy tocados a esta recta final de Liga, sobre todo un Espanyol que finalizó el 2025 en una quinta plaza que hoy sería de Champions.