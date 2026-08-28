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LaLiga EA Sports

Lucas Boyé y los postes dan el triunfo al Alavés frente al Villarreal

El conjunto babazorro duerme líder provisional y no conoce la derrota, mientras que los de Íñigo Pérez no han logrado ningún triunfo

Alavés - Villarreal.

Alavés - Villarreal. / Europa Press

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EFE

Vitoria

Lucas Boyé, autor del gol del Deportivo Alavés en la primera parte (min.31), y los postes en la recta final del partido impulsaron hacia el triunfo al conjunto vitoriano ante el Villarreal, que no estuvo fino para definir en los metros finales, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Antonio Sivera intervino de forma magistral cuando fue exigido por el acoso de los 'groguet', que siguen sin ganar esta temporada.

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