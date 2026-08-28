Lucas Boyé y los postes dan el triunfo al Alavés frente al Villarreal

Lucas Boyé, autor del gol del Deportivo Alavés en la primera parte (min.31), y los postes en la recta final del partido impulsaron hacia el triunfo al conjunto vitoriano ante el Villarreal, que no estuvo fino para definir en los metros finales, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Antonio Sivera intervino de forma magistral cuando fue exigido por el acoso de los 'groguet', que siguen sin ganar esta temporada.