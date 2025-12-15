Louzán, tajante sobre los arbitrajes: "Habría que buscar otra excusa"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que "para que el arbitraje mejore" es necesario que ayuden los clubes y que habría que trasladar a estos "que llega la hora de que habría que buscar otra excusa".

"Es bueno que traslademos a los equipos que llega la hora de que habría que buscar otra excusa. El árbitro es un profesional que quiere hacer lo mejor posible y el error humano existe. Debo invitar para que el arbitraje mejore necesitamos que los clubes nos ayuden. También necesitamos el papel de los entrenadores, porque al final lo único que queda es ruido y no es favorable para los intereses del fútbol ", dijo.

Louzán defendió en la Asamblea que la RFEF celebra este lunes en la Ciudad del Fútbol, un año después de su elección, que el arbitraje español "está en el top 5 a nivel mundial, tiene la mejor tecnología, los mejores medios" y con la puesta en marcha de la IA aplicada a mejorar y está "en el camino adecuado".

"El tema arbitral sigue teniendo ruido. Ayer por la noche escuchabas a un equipo diciendo una osa y al rival diciendo lo contrario, así, con tanto barullo, no se pueden sacar conclusiones. Tuvimos una reunión hace 15/20 días de la Comisión, en la que están todos los elegidos, menos el Real Madrid que no ha asistido, y ha habido avances muy significativos, pero sobre todo el tiempo de revisión. La transparencia, la objetividad y que se diga que el árbitro se ha equivocado nos da más fortaleza", dijo en respuesta al director general del Mallorca, Alfonso Díaz, que preguntó sobre los trabajos de la comisión de reforma del sistema arbitral.

"El fútbol español vuelve a ser un equipo unido"

Además, aseguró que "el fútbol español vuelve a ser un equipo unido" y que solo se puede "avanzar desde la palabra y el diálogo entre instituciones".

"Unión no es estar de acuerdo en todo. Entiendo la unión en el fútbol como lealtad, responsabilidad y trabajo conjunto por el bien de nuestro deporte. Solo podemos avanzar desde la palabra y el diálogo entre instituciones. Hemos abierto nuestras puertas a todos y hemos salido a conversar con todos. Acabó el tiempo en el que esta casa se comunicaba con otras instituciones clave para el fútbol español a través de burofaxes o denuncias en el juzgado", dijo.

Durante su intervención, Louzán consideró que ha hecho "un buen trabajo desde su llegada" y repasó los cambios adoptados, como la profesionalización de las competiciones, la comisión para la mejora del arbitraje y también el aumento de ingresos por derechos de televisión.

Resaltó que en la Supercopa de España se ha registrado un crecimiento del 70 % en el mercado doméstico y un 27 % en el mercado internacional y mencionó la encomienda a LaLiga para que comercialice los derechos de la Copa del Rey, que va a suponer una mejora económica de 4,4 millones de euros por temporada.

"Estos avances se han producido gracias a la vocación de la Real Federación Española de Fútbol por establecer alianzas estratégicas con protagonistas claves del fútbol español como LaLiga. El fútbol debe caminar de la mano. Y estos son los resultados", añadió.

"Con toda la humildad, somos los mejores del mundo"

Louzán también subrayó que la RFEF "ha recuperado su posición en los organismos internacionales", su incorporación al Comité Ejecutivo de la UEFA y la firma de un acuerdo de entendimiento con sus socios para la Supercopa de España, "lo que permitirá reforzar la presencia del fútbol español en mercados como el de Arabia Saudí".

En el apartado deportivo, el presidente se refirió al gran reto de país que es el Mundial 2030, que España lidera junto a otros cinco países de tres continentes, la renovación del seleccionador, Luis de la Fuente, el nombramiento de Sonia Bermúdez y el primer puesto del ránking FIFA que de las selecciones·

"Con toda la humildad, somos los mejores del mundo. Ahí están los resultados. Y ahí están los sueños que todos compartimos, como el de la segunda estrella en la Copa Mundial de este próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Eso, en el capítulo masculino. En femenino, aquí está nuestro trofeo de la Liga de Naciones. La selección española compite entre las mejores, pero especialmente, une e ilusiona a España", opinó.

Louzán adelantó un acuerdo con UEFA para celebrar la finalísima en marzo, "a la espera de la confirmación oficial"; consideró que "asociarse hoy con la Federación es una oportunidad, no un lastre" y sostuvo que "la estabilidad institucional genera confianza y la confianza atrae inversión".

"Cerramos el 2025 con un total de 18 nuevos acuerdos de patrocinio. Y os puedo anunciar que hasta 9 firmas más se unirán también en el primer trimestre del año al fútbol español, llegando a más de 89 millones de euros en ingresos de patrocinios para el año 2026", detalló antes de referirse a los mecanismos de control adoptados.

"Garantizan la transparencia y el buen gobierno en todos los procesos. La Federación llevaba demasiado tiempo sumida en el ruido", concluyó.