El Liverpool, muy cerca de comprar el Getafe

El Liverpool está cerca de ampliar su imperio. A través del grupo propietario Fenway Sports Group (FSG), conglomerado estadounidense que cuenta con varias entidades deportivas, incluida la de los 'reds', ha completado una diligencia positiva para hacerse con el Getafe CF y, de esta forma, desembarcar en el fútbol español.

Así lo ha asegurado el medio británico 'Daily Mail', que asegura que tan solo queda realizar una oferta al propio equipo madrileño para hacer oficial su llegada. Un acuerdo que lleva barajándose hace meses, cuando los dirigentes del FSG se reunieron el pasado mes de agosto con el presidente del Getafe, Ángel Torres.

Ángel Torres, presidente del Getafe / EFE

Tras esa reunión, se decidió que si se invertía en un equipo español, ese sería el del conjunto 'azulón'. Un movimiento que sigue la estela de Manchester City o Chelsea, que cuentan con un modelo de multipropiedad. El más conocido en España es el de los de Guardiola, el City Group, ya que el Girona forma parte de él y ha podido contar con perlas fichadas por los 'cityzen'.

Según las informaciones procedentes de Inglaterra, no se conocen los números de la operación, pero si finalmente el FSG da el paso definitivo, la operación debería ser un "mero trámite". El Getafe, que ahora mismo ocupa la sexta posición de la clasificación liguera, se ha impuesto a una gran cantidad de equipos que habían sido investigados por este grupo propietario.

El Manchester City, modelo a seguir / Associated Press/LaPresse / LAP

Entre ellos, estuvo el Málaga, aunque la situación financiera de los andaluces no convenció a los inversores. En caso de producirse este cambio, el equipo dirigido por José Bordalás viviría un cambio para la historia, teniendo en cuenta que lleva desde el año 2002 con Ángel Torres como presidente y sin movimientos excesivamente drásticos.

También ha tenido un papel importante en la operación el Real Madrid, que aconsejó al Liverpool la opción del Getafe como club en el que invertir. Así lo asegura Dominic King, que menciona una conversación informal entre José Ángel Sánchez, director deportivo de los blancos y Ángel Torres, donde se habló del interés del FSG y los beneficios de su intervención.