Esta es la lista de los 10 errores más clamorosos del VAR en España

El gol del empate del Elche ante el Cádiz, con claro fuera de juego, ha vuelto ha desatar la polémica Las otras posiciones del ránking son jugadas que dan pie a la interpretación y que han sido cuestionadas

El VAR ha estado cuestionado desde el momento en el que se implementó. Para bien o para mal, siempre hay un equipo que sale más airoso que el otro. Pero el gol del empate del Elche frente al Cádiz, con claro fuera de juego incluido, ha vuelto ha desatar la polémica.

Calificado de "imperdonable", el error de Iglesias Villanueva ha provocado que el sistema de videoarbitraje vuelva a ser cuestionado una vez más. Revisó la jugada desde la sala VOR, pero acabó determinando que se trataba de una acción legal, pese a que el goleador Ponce, que participa al inicio de la jugada, parte desde una posición antirreglamentaria. A todo esto, habrá consecuencias para el colegiado, así lo ha confirmado el Comité Técnico de Árbitros.

La primera posición ya tiene dueño, está claro, porque la jugada no admite interpretación. Sin embargo, sí que ha habido muchas otras acciones que sí dan pie a la interpretación y que han sido miradas con lupa tras la polémica que han podido generar.

Estos son los 10 errores más clamorosos de la historia del VAR en España

10. Penalti de Santi Mina a Dani Rodríguez (Mallorca - Celta, 30/6/2020)

De Burgos Bengoetxea señaló la pena máxima a favor del Mallorca tras una caída en el área de Dani Rodríguez. Pero no hubo contacto alguno. Desde la sala VOR le avisaron para que revisara la imagen, ya que se veía claramente que Santi Mina no había tocado a su rival. Sin embargo, el colegiado mantuvo su decisión.

9. Roja a Roque Mesa en el derbi sevillano (Betis - Sevilla, 2/9/2018)

Hacía poco que el VAR se había puesto en marcha. El derbi sevillano se 'calentó' y en una acción en la que Pau López intentó provocar a Roque Mesa con la pelota en la mano, este último cayó al suelo. El árbitro le mostró la segunda amarillo y, por lo tanto, fue expulsado. Sin embargo, fue el guardameta quién cometió la infracción. El VAR no intervino, pero el CTA le retiraría la tarjeta tres días después.

8. Penalti no pitado a Mata en San Mamés (Getafe - Athletic Bilbao, 25/11/2018)

Agarrón claro a Jaime Mata en el área. Y sería precisamente Iglesias Villanueva quién no impugnaría la acción, ni tampoco el VAR. Los jugadores del Getafe no comprendían cómo no se señaló la pena máxima tras una jugada de tal magnitud.

7. Penalti a Hugo Duro, tras una falta de Hugo Duro (Getafe - Real Sociedad, 29/6/2020)

Cordero Vega indicó la infracción al ver como Le Normand derribaba al del Getafe. Sin embargo, las imágenes del videoarbitraje confirmaron después que, instantes antes, el delantero le había efectuado un claro pisotón.

6. Rodillazo de Luis Suárez a Cuéllar (Barça - Leganés, 20/1/2019)

Un Barça-Leganés. El guardameta visitante despejó el disparo de Messi y el rechace se quedo en el área pequeña. Suárez se las ingenió para rematar, aunque terminó arrollando a Cuéllar. Sin embargo, el tanto sí subió al marcador después de ser revisado por el VAR.

5. Dos penaltis no señalados a Varane en un clásico (Barça - Madrid, 18/12/2019)

Raphael Varane fue protagonista de dos acciones con polémica en el Clásico. Ambas se trataron de dos penaltis no señalados. El primero, por los tacos de Lenglet, y el segundo, por un agarrón de Rakitic apenas dos minutos después. Ninguno de los dos acabaría siendo señalado ni por Hernández Hernández en el terreno de juego ni por De Burgos Bengoetxea en el VAR.

4. Penalti no indicado de Foulquier a Perea (Cadiz - Granada, 4/10/2020)

El encuentro iba en empate y el jugador del Granada derribó claramente a su rival. Fue una acción que Alberola Rojas no consideró punible en directo, ni tampoco Cordero Vega en el VAR.

3. Penalti a Rodrigo, pero fuera del área (Valencia - Leganés, 22/9/2019)

Empate sin goles en Mestalla. Hasta que el colegiado señaló penalti a favor de los locales. Sin embargo, en la imagen posterior se podía apreciar que el delantero se encontraba fuera del área rival, pero el VAR mantuvo su decisión.

2. Penalti no pitado de Rulli a Vinicius (Madrid - Real Sociedad, 6/1/2019)

El famoso "Todo OK José Luis". El brasileño se plantó en el área rival y fue derribado por el portero argentino. Munuera Montero hizo seguir la jugada y tampoco sería rectificado por Melero López en el VAR.

1. Gol de Ponce al Elche en fuera de juego (Cádiz- Elche, 16/1/2023)

La jugada que no admite grises y que ha resultado en una sanción a Iglesias Villanueva y Díaz de Mera, los árbitros que estaban a cargo de la sala VOR durante el encuentro. Ponce andaba en una posición clara de fuera de juego.