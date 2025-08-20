Lisci, sobre el penalti a Mbappé: "Juan Cruz tiene la pierna reventada"

“El equipo ha estado bien, pero hay que ver luego si el penalti es o no es. En directo me pareció clarísimo, pero luego hay que ver si es Mbappé quien pisa a Juan o es al revés, a mí me parece que Mbappé pisa a Juan y luego Juan le da. Había que verlo. En directo me parece normal que el árbitro haya pitado penalti, pero habría que verlo”, dijo en rueda de prensa. También aseguró que Juan "tiene la pierna reventada de esa jugada".

También valoró la expulsión en el tiempo añadido de Abel Bretones, por una acción con Gonzalo García.

“Espero que no haya sanción dura. La he vuelto a ver y no me parece roja. Ellos -los árbitros - dicen que le sale sangre a Gonzalo. Le carga al pecho y se le va un poco la mano… me parece excesiva. El problema es para el siguiente partido que ya no lo tendremos. La entrada del VAR no es muy claro cuando entra y cuando no”, apuntó.

Por otro lado, a pesar de la derrota, ponderó el nivel mostrado por su equipo.

Por la mínima

“Su gol ha sido la única contra, es una lástima. 90 minutos sin conceder un contragolpe al Real Madrid es difícil. En la segunda parte hemos entrado bien, pero fue una lástima esa transición. Cuando juegas contra el Real Madrid es difícil que generan menos de lo que han hecho hoy”, aseguró.

“El equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Es un partido muy diferente a lo que es el resto de Liga. Hoy había que ajustar cosas y ser menos agresivos, para el próximo partido -contra el Valencia- cambiaremos cosas. Ha habido detalles buenos. Hoy volvería a hacer el mismo partido porque le hemos hecho difícil el partido al Real Madrid”, analizó.