Lío por el partido del Rayo en Butarque: la afición protesta y el club presentará un recurso

El partido Rayo Vallecano - Atlético de Madrid se disputará finalmente en Butarque. El encuentro, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga, se jugará en el estadio del CD Leganés este domingo 15 de febrero, debido al mal estado del terreno de juego de Vallecas.

La polémica decisión fue tomada por LaLiga con "el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores", dado que "el encuentro no reúne las condiciones necesarias para disputar el partido con seguridad". El Rayo Vallecano realizó un comunicado en donde se muestra muy descontento con la situación: "El Club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano."

Peñas y ultras 'rayistas', hartos de la gestión del club, se han movilizado con pintadas en las inmediaciones del Estadio de Vallecas para dejar vacío el estadio donde se jugará el Rayo - Atlético: "Rayista, no retires tu entrada, dejemos vacío Butarque". Las redes sociales de estos grupos también han 'ardido' y pretenden dejar solo a Raúl Martín Presa, presidente del club madrileño: "Entendemos que es el momento de decir basta a la larga lista de atropellos perpetrados por Martín Presa y consentidos por LaLiga. Por ello, ninguna de las peñas federadas acudirá a Butarque".

Por otro lado, Pathé Ciss, mediocampista del conjunto de Vallecas, se ha pronunciado en 'Radio Marca' cuando le han preguntado qué opina sobre disputar el partido en Butarque: "Me parece mal, nos jugamos la vida”. Sin embargo, el jugador senegalés pide a la afición que acuda al encuentro para apoyar al equipo: "Ruego a la afición que esté en Butarque".

El Rayo estudia medidas cautelares

Ahora, según informa 'Onda Cero', el Rayo valora solicitar medidas cautelares para evitar que el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid se dispute en Butarque.

El club entiende que el terreno de juegos cumple las condiciones mínimas para que se lleve a cabo la disputa del derbi madrileño. El objetivo de la entidad rayista es aplazar el duelo y no jugar en otro lado que no sea en Vallecas.

El entrenamiento previo, en Getafe

Además, el Rayo ha informado que Iñigo Pérez deberá hacer el entrenamiento previo al partido del domingo en las instalaciones del Getafe, ya que su Ciudad Deportiva no está en condiciones. La sesión en la Ciudad Deportiva azulona, será a puerta cerrada.

Debido a las circunstancias, el público deberá acudir a la Ciudad Deportiva rayista a buscar las entradas para el partido en Butarque, ya que no se podrán conseguir de ninguna otra manera.