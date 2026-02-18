Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RamadánBonolotoGobierno cáncerDónde ver Mundial 2026
LALIGA

Levante - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de reposición de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Levante - Villarreal de LaLiga EA Sports

El Villarreal puede pasar al podio en caso de sumar una victoria en esta fecha de reposición

El Villarreal puede pasar al podio en caso de sumar una victoria en esta fecha de reposición / Estadio Deportivo

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Levante y Villarreal se enfrentan hoy miércoles 18 de febrero en el Ciudad de Valencia en el partido de reposición de la Jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa sumido en la zona de descenso, con una cantidad de derrotas que asciende a más de una docena y que hace peligral al conjunto azulgrana de cara a la permanencia en la Primera División de España.

Marcelino, sobre su renovación en el Villarreal CF: "215 partidos voy a hacer seguro, luego a partir de aquí..."

Marcelino, sobre su renovación en el Villarreal CF: "215 partidos voy a hacer seguro, luego a partir de aquí..."

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral, en cambio, se posicionan en la zona de clasificación hacia Champions League, con amplias probabilidades de clasificarse hacia el torneo continental debido a la gran campaña que han logrado ejecutar a lo largo de la presente temporada.

HORARIO DEL LEVANTE - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Villarreal, correspondiente a la reposición de la Jornada 16 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy miércoles 18 de febrero a las 20:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

