Levante - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Levante - Valencia de LaLiga EA Sports

El Valencia está tan solo a un punto de separación de la zona de descenso

Ronald Goncalves

Levante y Valencia se enfrentan hoy domingo 15 de febrero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Valencia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Athletic Club (4-2), empatado con el Atlético de Madrid (0-0), derrotado al Elche (3-2) y perdido ante el Real Madrid (2-0), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 18 puntos y -12 en el diferencial de goles.

Las fichas urbanísticas aprobadas para el Valencia CF permiten la construcción de un rascacielos de 29 plantas en Aragón

Por su parte, los comandados por Carlos Corberán registraron una derrota frente al Real Madrid (2-0), una derrota frente al Betis (2-1), una victoria contra el Espanyol (3-2) y una victoria contra el Getafe (1-0), de manera que están en el puesto número 17 con 23 puntos y -14 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Valencia, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 15 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

