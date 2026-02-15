Levante - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Valencia se enfrentan hoy domingo 15 de febrero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Valencia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Athletic Club (4-2), empatado con el Atlético de Madrid (0-0), derrotado al Elche (3-2) y perdido ante el Real Madrid (2-0), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 18 puntos y -12 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Carlos Corberán registraron una derrota frente al Real Madrid (2-0), una derrota frente al Betis (2-1), una victoria contra el Espanyol (3-2) y una victoria contra el Getafe (1-0), de manera que están en el puesto número 17 con 23 puntos y -14 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Valencia, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 15 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.