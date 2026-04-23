Levante - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Sevilla se enfrentan hoy jueves 23 de abril en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el combinado de Luís Castro, pese a vencer al Getafe en la última jornada, aún se encuentra sumido en los puestos de descenso, teniendo que, junto a otros resultados, sumar cuatro puntos para poder zafarse de los puestos rojos que, en este momento, comparte tanto con el Elche como con el Oviedo.

Pese a ello, el director técnico está seguro del proceso que se está llevando a cabo, confiando en esta recta final en la capacidad de la plantilla de sobreponerse a los obstáculos. “En términos de calidad de entrenamientos, el equipo está a un muy buen nivel [...] En términos de trabajo, estamos al cien por cien”, señalaba a principios de mes.

Por otra parte, los blanquirrojos también cumplieron en la jornada pasada y derrotaron al Atlético de Madrid, consiguiendo tres puntos que les permiten, por los momentos, mantenerse fuera de la zona de descenso, aunque tan solo separados por una unidad del Deportivo Alavés que funge temporalmente como barrera de separación respecto a los puestos rojos.

La diferencia, sin embargo, estará en el estadio: mientras el Levante suma tres victorias y un empate en sus últimas comparecencias en el Ciudad de Valencia, el Sevilla viene de dos derrotas seguidas fuera del Sánchez-Pizjuán, por lo que el terreno de juego podría ser el factor diferencial que haga que la contienda se decante hacia un lado específico.

HORARIO DEL LEVANTE - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Sevilla, correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy jueves 23 de abril a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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