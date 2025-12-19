Levante - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Real Sociedad se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Ciutat de Valencia en el partido de la Jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Álvaro del Moral llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Osasuna (2-0), perdido contra el Athletic Club (2-0), perdido contra el Valencia (1-0) y perdido contra el Atlético de Madrid (3-1), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 9 puntos y -12 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Sergio Francisco registraron una derrota frente al Girona (2-1), una derrota frente al Deportivo Alavés (1-0), una derrota frente al Villarreal (3-2) y una victoria sobre el Osasuna (3-1), de manera que están en el puesto número 15 con 16 puntos y -4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

