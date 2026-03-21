Levante - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Oviedo se enfrentan hoy sábado 21 de marzo en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto granote llega sumergido en la zona de descenso, habiendo sumado solo una victoria en los últimos ocho partidos y compartiendo con el Oviedo la desesperación de estar cada vez más lejos de poder mantener la categoría.

Luís Castro, entrenador del equipo, es consciente de esta ansiosa sensación por parte de los miembros de la plantilla, por lo que en las últimas horas intentó calmar las aguas declarando lo siguiente: "El trabajo de la semana ha sido normal y tienes que jugar un partido de noventa minutos con normalidad. No ganas nada si estás con más presión".

"Tienes que jugarlo con normalidad: sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo atacar y cómo defender, sin olvidar al rival, y hacer el partido para ganar", sentenció.

Por su lado, los carbayones figuran en el final de la tabla a pesar de su reciente victoria contra el Valencia, la cual rompió una racha de cinco partidos seguidos empatando y perdiendo.

Sin embargo, desafortunadamente para los de Guillermo Almada, ya son 11 los enfrentamientos seguidos que no logran sumar tres puntos de visitante. Aun así, el Levante solo ha sido capaz de ganar dos veces de local en esa misma cantidad de partidos, por lo que las condiciones están dadas para que cualquiera de los dos bandos pueda imponerse.

HORARIO DEL LEVANTE - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Oviedo, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 21 de marzo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Elche y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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