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Levante - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Levante - Osasuna de LaLiga EA Sports
Levante y Osasuna se enfrentan hoy viernes 8 de mayo en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Osasuna y dónde ver el partido en España.
En este sentido, el conjunto de Luís Castro se presenta luego de ser goleado por el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, lo cual lo ha mantenido cautivo dentro de la zona de descenso a tres puntos del puesto seguro más inmediato, o sea, a un mínimo de dos partidos sumando puntos para poder zafarse.
Sin embargo, en el rol de local, los granotes encuentran su mayor fortaleza, aunando cuatro victorias y un empate de manera consecutiva y tan solo dos derrotas en los últimos 10 partidos, lo cual permite encontrar un respiro ante el hecho de que no vencen al Osasuna desde 2014.
Por otra parte, los de Alessio Lisci no están preocupados por perder la categoría sino por quedarse sin competencias europeas para la próxima temporada; un destino que, al tener solo una victoria en los últimos cinco partidos ligueros, se antoja como el más probable.
Actualmente, los rojillos están a cinco puntos del Celta de Vigo, el cual ocupa el escaño de Conference League, y acortar tal distancia pasa por imponerse en el Ciudad de Valencia. Sin embargo, con tres derrotas y dos empates a sus espaldas, la escuadra de Pamplona no ha conseguido buenos resultados fuera de El Sadar en las últimas semanas, contrastando así con la fuerza del Levante en su hogar.
HORARIO DEL LEVANTE - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Levante y Osasuna, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 8 de mayo a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL LEVANTE - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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