LALIGA
Levante - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Levante - Elche de LaLiga EA Sports
Levante y Elche se enfrentan este viernes 23 de enero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Elche y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Real Madrid (2-0), empatado con el Espanyol (1-1), derrotado al Sevilla (3-0) y empatado con la Real Sociedad (1-1), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 14 puntos y -11 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Eder Sarabia registraron un empate con el Sevilla (2-2), un empate con el Valencia (1-1), una derrota ante el Villarreal (3-1) y una victoria contra el Rayo Vallecano (4-0), de manera que están en el puesto número 11 con 23 puntos y +1 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL LEVANTE - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Levante y Elche, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 23 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL LEVANTE - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Elche se podrá ver en directo y online a través de DAZN y DAZN en abierto.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Slavia Praga - Barcelona, en directo: resultado del partido de Champions League hoy, en vivo
- Lesión Pedri: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
- ¿Qué necesita el Barça para acabar en el Top-8 de la Champions?
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Slavia Praga - FC Barcelona
- Luis Enrique convenció en persona a Dro para irse al PSG
- Lewandowski, su futuro en sus manos: las dos condiciones para seguir en el Barça
- El peligroso discurso de Arbeloa