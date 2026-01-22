Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Levante - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Levante, en su empate con el Espanyol (1-1) de LaLiga EA Sports

El Levante, en su empate con el Espanyol (1-1) de LaLiga EA Sports

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Levante y Elche se enfrentan este viernes 23 de enero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Elche y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Real Madrid (2-0), empatado con el Espanyol (1-1), derrotado al Sevilla (3-0) y empatado con la Real Sociedad (1-1), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 14 puntos y -11 en el diferencial de goles.

El Levante aumenta su deuda hasta los 160 millones

El Levante aumenta su deuda hasta los 160 millones

Por su parte, los comandados por Eder Sarabia registraron un empate con el Sevilla (2-2), un empate con el Valencia (1-1), una derrota ante el Villarreal (3-1) y una victoria contra el Rayo Vallecano (4-0), de manera que están en el puesto número 11 con 23 puntos y +1 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Elche, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 23 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Elche se podrá ver en directo y online a través de DAZN y DAZN en abierto.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

