Levante - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Elche se enfrentan este viernes 23 de enero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Elche y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Real Madrid (2-0), empatado con el Espanyol (1-1), derrotado al Sevilla (3-0) y empatado con la Real Sociedad (1-1), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 14 puntos y -11 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Eder Sarabia registraron un empate con el Sevilla (2-2), un empate con el Valencia (1-1), una derrota ante el Villarreal (3-1) y una victoria contra el Rayo Vallecano (4-0), de manera que están en el puesto número 11 con 23 puntos y +1 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Elche, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 23 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Elche se podrá ver en directo y online a través de DAZN y DAZN en abierto.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.