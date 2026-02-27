Levante - Deportivo Alavés: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Deportivo Alavés se enfrentan hoy viernes 27 de febrero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los granotes se presentarán luego de una dura derrota contra el Barcelona, la cual supone su cuarta caída consecutiva en liga, donde solo han logrado sumar una victoria este año. Como resultado, se mantienen en zona de descenso, a seis puntos de tan siquiera aspirar a zafarse de los puestos rojos.

Si bien el historial reciente es positivo para los azulgranas, quienes acumulan tres victorias, tres empates y una derrota, no consiguen una conquista ante los albiazules desde 2023, por lo que hay sombrías expectativas para el combinado dirigido por Luís Castro de cara a esta nueva fecha.

En cambio, los alavesistas mantienen un historial más equilibrado en lo que a sus recientes disputas ligueras se refiere, habiendo sumado 8 puntos en los últimos 15 que ha disputado y alejándose parcialmente de la parte baja de la tabla en el proceso.

Aunque solo tres puntos lo separan del Mallorca, club que regenta la posición número 18 de la clasificación, el equipo de Eduardo Coudet ha logrado los resultados necesarios para no caer más allá de ese tenso punto entre la mitad y el fondo de la tabla, aunque tampoco ha logrado los objetivos requeridos para estar calmadamente alejados.

HORARIO DEL LEVANTE - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 27 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.