Levante - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Ronald Goncalves

Levante y Celta de Vigo se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Ciutat de Valencia en el partido de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Julián Calero llegará a la disputa luego de haber empatado con el Mallorca (1-1), perdido ante el Rayo Vallecano (3-0), derrotado al Oviedo (2-0) y empatado con el Getafe (1-1), por lo que se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla con 9 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marco Garcés registraron una victoria sobre el Osasuna (3-2), un empate con la Real Sociedad (1-1), un empate con el Atlético de Madrid (1-1) y una derrota frente al Elche (2-1), de manera que están en el puesto número 13 con 10 puntos y -2 en el diferencial de goles.

De igual forma, el Levante se prepara para enfrentarse al Atlético de Madrid y al Valencia en las próximas fechas de la liga, mientras que el Celta de Vigo se topará con el Barcelona y el Deportivo Alavés.

HORARIO DEL LEVANTE - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 2 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER LEVANTE - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

