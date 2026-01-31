Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Levante - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Levante ha sumado dos victorias en sus últimos cuatro partidos, pero aún sigue en el descenso

El Levante ha sumado dos victorias en sus últimos cuatro partidos, pero aún sigue en el descenso / SPORT

Ronald Goncalves

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan hoy sábado 31 de enero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber vencido al Elche (3-2), perdido contra el Real Madrid (2-0), empatado con el Espanyol (1-1) y vencido al Sevilla (3-0), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 17 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Mateu Alemany, Simeone y dos discursos totalmente opuestos: "Hay cero polémica"

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria sobre el Mallorca (3-0), una victoria sobre el Deportivo Alavés (1-0), un empate con la Real Sociedad (1-1) y una victoria sobre el Girona (3-0), de manera que están en el puesto número 3 con 44 puntos y +21 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 31 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

