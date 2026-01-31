Levante - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan hoy sábado 31 de enero en el Ciudad de Valencia en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Levante - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luís Castro llegará a la disputa luego de haber vencido al Elche (3-2), perdido contra el Real Madrid (2-0), empatado con el Espanyol (1-1) y vencido al Sevilla (3-0), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 17 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria sobre el Mallorca (3-0), una victoria sobre el Deportivo Alavés (1-0), un empate con la Real Sociedad (1-1) y una victoria sobre el Girona (3-0), de manera que están en el puesto número 3 con 44 puntos y +21 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL LEVANTE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Levante y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 31 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LEVANTE - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.