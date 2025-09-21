Leo Román saca los colores del Atlético

Es la misma historia de estos últimos tiempos, una de la que parece que el Atlético de Madrid no puede escapar. De nada sirvieron las buenas intenciones, un planteamiento más ofensivo que en otras ocasiones... porque el desenlace volvió a ser uno decepcionante que impide al Atlético levantar cabeza. Esta vez fue el Mallorca, con especial mención a Leo Román, quien privó a los colchoneros sumar los tres puntos en un partido que tuvo de todo, pero que vuelve a dejar al equipo de Simeone tocado en la clasificación.

Llegaban con muchas necesidades ambos equipos a Son Moix este domingo. El Atlético de Madrid, tras un inicio decepcionante, buscaba tres puntos para seguir escalando en la clasificación; por su parte, el Mallorca partía como penúltimo con solamente un empate en sus cuatro primeros partidos. Una auténtica final en pleno septiembre.

En este escenario, quien tomó antes el pulso al partido fueron los rojiblancos. Simeone apostó por la versión más ofensiva de su equipo, que se echó hacia arriba desde el primer minuto presionando la salida del Mallorca. Los colchoneros asfixiaron a los bermellones... hasta encontrar su recompensa. En una de sus primeras llegadas, Hancko encontró a Raspadori dentro del área, aunque su disparo rebotó en las manos de Raíllo cuando iba directo a portería. Julián, que volvía a la titularidad, tomó la responsabilidad desde los once metros, pero Leo Román voló para negar el tanto del argentino.

Leo Román volvió a ser héroe

El Atlético lo siguió intentando, más dominador con el esférico que en otros encuentros, aunque el Mallorca activó el modo supervivencia. Sortearon la tormenta hasta el descanso gracias a las paradas de su guardameta a la espera de que el paso por los vestuarios cambiase las tornas en el equipo de Arrasate. Y lo hicieron; los bermellones empezaron a acumular más balón en campo contrario, pero nunca llegaron a generar peligro. A pesar de dar un paso atrás, el Atlético se sentía cómodo, pero sabía que no podía marcharse de Mallorca sin la victoria.

Sin embargo, este Atlético parece empeñado en disparar todos los tiros a su propio pie. Sorloth se ganó la expulsión directa con una dura entrada a Raíllo que dejó a los colchoneros tocados, pero no hundidos. Precisamente con uno menos encontraron el espacio los rojiblancos, que a través de Marcos Llorente lideraron la revolución. La jugada, rechazada nuevamente por Leo Román, encontró esta vez en el rechace a Gallagher, aunque el tanto colchonero no estuvo exento de polémica por unas posibles manos del centrocampista inglés del Atlético en el inicio de la jugada (0-1).

Y ya sin nada que perder y con uno más sobre el terreno de juego, el Mallorca se lanzó arriba con el empuje de Son Moix. Jan Virgili, con apenas 19 años, se echó a los bermellones a la espalda y comandó la ofensiva final del Mallorca. El de Vilassar de Mar finalmente encontró con un centro espléndido la cabeza de Muriqi, que hizo su parte con un testarazo que no pudo bloquear Oblak (1-1).

Ya con Son Moix encima, el Mallorca intentó la épica en los últimos minutos. Sin embargo, los bermellones se quedaron cortos ante un Atlético de Madrid que acabó pidiendo la hora incapaz de frenar el empuje mallorquinista. Los rojiblancos sacan un empate insuficiente que no les sirve para escalar en la clasificación, mientras que el Mallorca, con su reacción final, demuestra estar vivo en su lucha por salir de la zona roja de la tabla en las próximas semanas.