Legends: una colección de 4.000 joyas para vivir desde dentro la historia del fútbol mundial

The Home Of Football, más conocido como Museo Legends, se trata de un espacio único de 4.200 m² con más de 600 reliquias auténticas del fútbol mundial, una experiencia inmersiva y tecnológica, y una colección total de 4.000 piezas en plena expansión internacional. Su origen se remonta al Mundial de Italia 1990, concretamente a la ciudad de Turín. Al término de uno de los históricos enfrentamientos entre Argentina y Brasil en el que tuvo lugar un emotivo gol de la Selección Argentina.

Aquel gol, lo marcó Claudio Paul Caniggia y su camiseta se convirtió en la primera pieza con la que inició la colección. Legends cuenta con un patrimonio único e inigualable de más de 4.000 piezas de colección 'match worn', es decir, utilizadas en partidos y competiciones nacionales e internacionales por sus protagonistas. La colección global, que preserva camisetas, balones, medallas, botas, indumentarias, trofeos y documentos, se basa en una línea del tiempo de la historia del fútbol y las competiciones más importantes de LaLiga, FIFA, UEFA, Conmebol y el COI.

Una de las estancias del Museo Legends de Madrid. / LEGENDS

Una experiencia inmersiva

Legends, ubicado en un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural en pleno centro de Madrid, en la Puerta del Sol, ofrece un recorrido único por la historia del fútbol mundial. En la Planta 0, donde antiguamente se exhibían mantones de Manila, mantillas y abanicos españoles, hoy se encuentra la tienda principal con productos oficiales de FIFA, UEFA, LaLiga y CONMEBOL, además de una exclusiva colección de camisetas vintage. La visita comienza con Hitos, una experiencia inmersiva de siete minutos que repasa los grandes momentos del fútbol y que culmina con la bienvenida de Iker Casillas, embajador del proyecto.

En la Planta 1 se encuentra Templos, un homenaje a los estadios más emblemáticos del mundo, con sonido envolvente que simula la presencia en el campo. Aquí inicia también la exposición de la mayor colección de camisetas y objetos utilizados en terreno de juego -todas piezas auténticas-, incluyendo reliquias de Eurocopas, Copas América, La Liga, la Selección Española y un espacio dedicado al Mundial de 2010.

La Planta 2 reúne armaduras de competiciones icónicas como la Champions League, la Copa Libertadores y los Juegos Olímpicos, además de un cine 4D que ofrece un viaje sensorial por la historia de los Mundiales. La Planta 3, una de las más especiales, alberga la sala Joyas de la Corona, con las piezas más exclusivas.

Dedicada por completo a la Copa del Mundo, muestra objetos de cada Mundial con códigos de color -dorado para campeones y plateado para subcampeones- e incluye un espacio sobre el legendario Maracanazo de 1950. Cuenta también con sonido inmersivo y la Sala del Fútbol Femenino, donde se exponen la camiseta, los botines y la medalla de Ivana Andrés, capitana de la España campeona del mundo.

En la Planta 4, los visitantes pueden encontrarse con figuras icónicas como Cristiano Ronaldo, Mbappé o Messi en la sala de jugadores legendarios, además del espacio Universo Legends, donde se narran ocho historias asociadas a piezas clave, y Football Art, una experiencia digital que fusiona fútbol y arte.

La visita concluye en la Planta -1, con una Game Area de realidad virtual en la que es posible revivir el mítico gol de Maradona en 1986 y jugar al FC26 en consolas PS5. Legends se presenta así, como un recorrido emocionante, tecnológico y cultural que invita a cualquier amante del fútbol a vivir la historia desde dentro.

El carácter inmersivo es fundamental en la experiencia del museo. / LEGENDS

El 19 de junio de 2023 fue la inauguración de Legends. A ella, asistieron Leyendas como: Figo, Gary Lineker, Hugo Sánchez, Lotthar Mattaus, Pedraj Mijatovic, David Villa, Claudio Paul Caniggia, Mario Alberto Kempes, Fernando Morientes o Paulo Futre. Desde entonces, aficionados de todos los rincones del mundo no han querido perderse esta experiencia. Una experiencia que no tiene una duración determinada, ya que todo dependerá del visitante, que durante el recorrido tendrán la posibilidad de hacerse dos fotografías en alta resolución: la primera con una réplica del Balón de Oro (que se encuentra en la Planta 0) y la segunda con una réplica de la Champions League (que se encuentra en la Planta 2). Estas fotografías, podrán recogerlas una vez que terminen en la experiencia Football Art en la planta 4. La adquisición de dichas fotografías es opcional y tiene un costo 18 por ambas.

Tres piezas imperdibles

Cada una de las plantas de Legends tiene verdaderas reliquias. Una de las salas más preponderantes es la llamada 'Joyas de la Corona', que contiene las piezas más exclusivas de la colección.

Final Mundial Italia 1934, Giussepe Meazza. Italia 2-1 Checoslovaquia.

Alfredo Di Stéfano, multicampeón de Europa.

Final Mundial Sudáfrica 2010, Iker Casillas. España 1-0 Países Bajos

Trofeos, camisetas, imágenes o vídeos se mezclan en las estancias de Legends. / MUSEO LEGENDS

El objetivo de La Liga es llevar la experiencia Legends a distintas regiones del mundo, compartiendo la pasión, la historia y la grandeza del fútbol a través de nuestra colección completa. Todo ello, con el propósito de abrir nuevos espacios Legends a nivel internacional y crear exposiciones itinerantes que permitan a los aficionados vivir de cerca la magia de este legado único, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.

LEGENDS 34 tienda / .

Una experiencia que no tiene nada que ver con un museo, pues no es un espacio estático donde las piezas se contemplan desde la distancia. En Legends son la casa del fútbol, un lugar vivo que celebra su historia, sus protagonistas y su evolución constante. Cada sala, cada pieza y cada experiencia están pensadas para emocionar, inspirar y conectar con quienes sienten el deporte más allá del terreno de juego. Algo a lo que muchos turistas, colegios, universidades, grupos de amigos o cumpleañeros no han podido resistirse.