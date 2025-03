Lección de vida de Unzué: "Prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de haber tenido una vida plena"

Juan Carlos Unzué volvió a darnos una lección de vida. Sus palabras son sinónimo de aprendizaje. Hará cosa de una semana, cerró su etapa como comentarista en DAZN debido al avance de su enfermedad. El exportero y exentrenador navarro anunció en 2020 que sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que provoca una parálisis muscular progresiva. Ahora, en una emotiva entrevista concedida en el programa Irrepetibles de Ràdio 4 de RNE, compartió varias reflexiones sobre su vida y su constante lucha contra la ELA.

Una entrevista en la que expresó su voluntad de no someterse a una traqueostomía, intervención que podría aumentar su esperanza de vida: "Hace dos o tres años firmé firmé mis últimas voluntades. Dentro de esas últimas voluntades estaba la pregunta de si quería hacerme la traqueostomía. En aquel momento dije sí, totalmente convencido. Y hoy os tengo que decir totalmente convencido que no me la voy a hacer cuando llegue ese momento", afirmó.

Contó que, pese a tener admiración por las personas que se la realizaron "y le han dado sentido a su vida", "yo siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento, para disfrutar. Y prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido una vida plena hasta el último día".

Asimismo, recordó el choque emocional que supuso comunicar su diagnóstico a sus hijos: "Recuerdo el día que María (su mujer) y yo comunicamos a mis hijos mi enfermedad. Fue cuatro o cinco meses posteriores al diagnostico. Nos juntamos después de comer y les hablé con claridad, mi mujer me dijo que fui algo duro, pero yo sentí que lo tenía que comunicar así. Aquel día lloré, que me cuesta mucho, fue el último día que he llorado. Me sentí triste, pero orgulloso y agradecido por ver que tengo una familia tan unida y que siempre ha estado conmigo".

Juan Carlos Unzúe: “Con esta ley ganamos todos” / EFE

Fue "muy feliz" en su infancia y expresó que "no tuve más remedio que jugar como portero porque era el pequeños de cinco hermanos". Y así, iniciaría una aventura bajo palos, llegando a defender las camisetas de Osasuna, FC Barcelona y Sevilla. Una vez colgó las botas, ejerció como entrenador de porteros y segundo técnico del Barça, además de dirigir equipos como el Numancia, Celta de Vigo y Girona. "No echo de menos el fútbol", añadió. "No añoro prácticamente nada porque tengo la sensación de que he tenido una vida plena".