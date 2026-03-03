Lamine Yamal, MVP del once ideal de la jornada 26 en LALIGA Fantasy

El Getafe se impuso al Real Madrid (0-1) dieciocho años después de su última victoria en el Santiago Bernabéu. El conjunto azulón se llevó los tres puntos con un tanto de Satriano, asistido por Arambarri (11 puntos). David Soria (15 puntos) fue clave con siete paradas, manteniendo la portería a cero.

De esta forma, el FC Barcelona se afianza en el liderato y aumenta la distancia frente al equipo blanco. Lamine Yamal (22 puntos, MVP) firmó el primer hat-trick de su carrera para batir al Villarreal (4-1). Koundé (13 puntos) y Fermín (15 puntos), también aparecen en el once ideal de la jornada 26 con una y dos asistencias de gol, respectivamente.

A pesar de las rotaciones, el Atlético de Madrid aprovechó la derrota del submarino amarillo para recortar distancias. Los colchoneros ganaron por la mínima al Real Oviedo (0-1) y J. M. Giménez volvió a ser importante en el cuadro rojiblanco, jugando los 90 minutos.

Gol de Álvaro Fidalgo contra el Sevilla FC / Jose Manuel Vidal

Mientras, el Real Betis dejó escapar su ventaja en el derbi sevillano. El cuadro verdiblanco se fue al descanso ganando por dos goles, pero el Sevilla igualó el encuentro en la segunda parte (2-2). Álvaro Fidalgo (11 puntos) marcó su primer tanto en LALIGA EA Sportsy se estrena en el mejor once de la jornada.

En la zona media de la tabla, Rayo Vallecano y Athletic Club no pasaron del empate. Jorge De Frutos (11 puntos) volvió a marcar después de tres partidos, sumando una asistencia sin gol. La Real Sociedad consiguió la victoria por la mínima frente al Mallorca, con un solitario tanto de Carlos Soler (14 puntos)

Por otra parte, el Levante se aferra a la Primera División y pone en apuros al Deportivo Alavés (2-0). Carlos Espí (14 puntos) marcó un doblete en los últimos minutos y Dela (15 puntos) fue fundamental en defensa.

El 11 ideal de la jornada 26 en LALIGA Fantasy