Lamine Yamal: líder de LALIGA Fantasy y MVP del once ideal de la jornada 31

Quedan siete jornadas para el final de LaLiga EA Sports 25/26. Esta semana, el Real Madrid puede haber dejado atrás la pelea por el título. El equipo de Arbeloa consiguió un punto insuficiente tras empatar con el Girona.

Por su parte, el Barça fue capaz de llevarse el derbi de Barcelona ante el Espanyol (4-1). Ferran Torres marcó dos goles, sumando 15 puntos en LaLiga Fantasy. No obstante, la mayor puntuación de la jornada 31 fue para Lamine Yamal.

El jugador de Rocafonda anotó un tanto, pero acumuló hasta 24 puntos Fantasy por doble asistencia de gol, minutos jugados, número de regates, balones recuperados y balones al área.

Con esta cifra, Lamine se mantiene como el jugador con más puntos de la temporada (318 puntos). Le siguen los delanteros del Real Madrid; Kylian Mbappé (287 puntos) y Vinícius Júnior (224 puntos), que cierran el podio.

Viñas, con la camiseta retro. / Real Oviedo

En la parte baja de la clasificación, el Real Oviedo sorprendió con una goleada contra el Celta (0-3). El cuadro asturiano sigue soñando con la permanencia gracias al doblete de Fede Viñas (17 puntos) y el tanto de Reina (17 puntos).

En defensa, E. Bailly consigue 14 puntos y el Oviedo acumula tres jugadores en el once ideal de la semana. Bajo palos tenemos a David Soria (17 puntos), el guardameta del Getafe no pudo evitar la derrota contra el Levante (1-0), a pesar de parar dos penaltis.

Por último, el Mallorca coge aire y aprieta la lucha por la permanencia tras vencer al Rayo Vallecano (3-0). Muriqi (15 puntos) superó la veintena de goles (21) con un doblete y Pablo Torre (15 puntos) dominó el medio del campo con una asistencia.

El 11 ideal de la jornada 31 de LALIGA Fantasy