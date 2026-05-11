Cuando Lamine, Pikachu o Pelé se juntan en un evento de cromos: así fue el exitoso Iberian Card Show en Barcelona

Barcelona volvió a convertirse este fin de semana en el gran punto de encuentro del coleccionismo de cartas en España con la celebración del Iberian Card Show 2026, un evento que confirmó el crecimiento imparable de un sector que hace apenas unos años parecía reservado a pequeños grupos de aficionados y que ahora mueve miles de personas con una industria que sigue creciendo a pasos agigantados.

La feria, celebrada en Fira Barcelona durante los días 9 y 10 de mayo, reunió a alrededor de 6.000 asistentes y ocupó más de 7.000 metros cuadrados de exposición, convirtiéndose en la edición más ambiciosa del evento hasta la fecha.

El evento fue todo un éxito en la Fira de Barcelona / IBERIAN CARD SHOW

El recinto acogió centenares de mesas de vendedores, empresas de grading, tiendas especializadas, creadores de contenido y coleccionistas llegados desde distintos puntos de España y también de otros países europeos.

El fenómeno de las trading cards lleva años creciendo a nivel mundial, especialmente desde la pandemia, pero el Iberian Card Show demuestra que España ya se ha sumado de lleno a una tendencia que en mercados como Estados Unidos mueve millones de dólares cada temporada. Uno de los grandes protagonistas del evento volvió a ser Pokémon, la serie que mantiene el liderazgo absoluto dentro del mercado español, y el afable Pikachu como insignia.

Ferran, dueño de 'Euro Soccer Cards', presente en el evento / IBERIAN CARD SHOW

Sin embargo, el crecimiento de otros productos también quedó patente. Colecciones de Panini o Topps coparon las mesas, con futbolistas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, protagonistas que tenían los cromos más apetecidos por los coleccionistas, mientras los más clásicos -como el que escribe estas líneas- apuntaron a lo vintage, con cromos de las primeras colecciones de Liga o el primer Mundial de Panini, en 1970, donde Pelé era el más codiciado.

Edu Expósito, jugador del Espanyol, firmó cromos de la mano de Panini / IBERIAN CARD SHOW

El evento también contó con la presencia de Panini, una de las marcas históricas del coleccionismo deportivo, que instaló un stand propio durante el fin de semana. Por allí pasaron para firmar cromos y compartir tiempo con los aficionados el exfutbolista del Barça Julio Salinas y los jugadores del Espanyol y Girona, Edu Expósito e Iván Martín, en una de las acciones más destacadas de la feria para los seguidores del fútbol y las sports cards.

También hicieron presencia creadores de contenido como Iker Ruiz 'Elefútbol', 'Cacho01' o 'Davileti', todos ellos referentes dentro de la comunidad española de trading cards y sports cards. El crecimiento del Iberian Card Show, por tanto, evidencia la consolidación de un circuito de eventos de coleccionismo en España.

Sin dudas, el Iberian Card Show ha dado un nuevo salto de tamaño y organización. Lo que comenzó como una reunión relativamente pequeña de aficionados se ha transformado en un evento masivo que empieza a mirar de tú a tú a algunas de las grandes ferias europeas del sector. Y si usted es aficionado a los cromos y, por cualquier motivo, no pudo hacer presencia en este acto, tranquilo: el circuito seguirá su curso para una próxima edición.