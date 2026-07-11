LaLiga tiene un problema: España 'obliga' a suspender la mitad de la Jornada 1

Javier Tebas y LaLiga tienen un problema con el calendario. La competición nacional tiene previsto arrancar el fin de semana del 15/16 de agosto con la disputa de la primera jornada del campeonato. Sin embargo, ya anunció el presidente de la patronal del fútbol español que podrían darse aplazamientos por culpa del Mundial. Y los primeros ejemplos fueron el FC Barcelona-Athletic y el Real Madrid-Real Sociedad.

La explicación es sencilla. Todos los futbolistas deben disfrutar, según convenio, de 21 días de vacaciones tras el último partido de la temporada -más las necesarias semanas de preparación que anunció Tebas ante la ausencia de pretemporada-, por lo que aquellos equipos que cuenten con algún futbolista que dispute las semifinales de la Copa del Mundo verán aplazado su partido de la primera jornada.

De hecho, LaLiga ya trató de minimizar daños a la hora de elaborar el calendario y emparejó en esa primera fecha tanto a FC Barcelona y Athletic como a Real Madrid y Real Sociedad, equipos con gran cantidad de mundialistas -sobre todo en la selección española- que podrían retrasar su debut, como así ha terminado produciéndose finalmente.

Jules Koundé, durante el Mundial / -

Con la victoria de Francia ante Marruecos quedaron confirmadas las dos primeras suspensiones. La presencia de Koundé en semifinales obliga a aplazar el Barça-Athletic, mientras que la clasificación de Mbappé, Tchouaméni y Konaté hace lo propio con el Real Madrid-Real Sociedad -ya se sabía de antemano al haberse enfrentado a Marruecos, que contaba con Brahim en sus filas-.

Jugadores de LaLiga con posibilidad de jugar las semifinales del Mundial FRANCIA (ya clasificada) Koundé (Barça)

Konaté (Real Madrid)

Tchouaméni (Real Madrid)

Mbappé (Real Madrid) ESPAÑA (ya clasificada) Unai Simón (Athletic)

Laporte (Athletic)

Nico Williams (Athletic)

Joan Garcia (Barça)

Cubarsí (Barça)

Eric García (Barça)

Pedri (Barça)

Dani Olmo (Barça)

Gavi (Barça)

Lamine Yamal (Barça)

Ferran Torres (Barça)

Marc Pubill (Atlético)

Grimaldo (Atlético)

Alex Baena (Atlético)

Cucurella (Real Madrid)

Oyarzabal (Real Sociedad)

Borja Iglesias (Celta) NORUEGA Sorloth (Atlético) INGLATERRA Bellingham (Real Madrid)

Gordon (Barça) ARGENTINA Lo Celso (Real Betis)

Musso (Atlético)

Nahuel Molina (Atlético)

Giuliano (Atlético)

Julián Álvarez (Atlético)

Almada (Atlético) SUIZA Djibril Sow (Sevilla)

Rubén Vargas (Sevilla)

España eleva la cifra

Y a la lista se añadieron este viernes otros dos partidos. La victoria de España ante Bélgica obligará a suspender también el Celta-Osasuna por Borja Iglesias y el Atlético-Málaga por Pubill, Grimaldo y Baena, además de afectar también a la situación de Real Madrid (Cucurella), Real Sociedad (Oyarzabal), Athletic (Unai Simón, Laporte y Nico Williams) y, sobre todo, FC Barcelona (Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres).

Borja felicita a Unai Simón / Jeffrey McWorther

El problema es que Javier Tebas no se esperaba que hubiese tantos futbolistas de LaLiga con posibilidades de acceder a 'semis'. "Nosotros tenemos 70 jugadores en el Mundial, y no todos llegarán a jugar ni los cuartos de final. Hemos hecho un estudio histórico y una grandísima parte de los jugadores caen en la primera fase, que termina el 28 de junio", dijo en su día el presidente de LaLiga, que está esperando a que se conozcan todos los cruces de 'semis' del Mundial para anunciar los horarios de la Jornada 1.

Jornada 1 de LaLiga: equipos y partidos afectados FC Barcelona-Athletic (aplazado)

Real Madrid - Real Sociedad (aplazado)

- Atlético -Málaga (aplazado)

-Málaga Celta -Osasuna (aplazado)

-Osasuna Valencia- Real Betis (aplazado si gana Argentina)

(aplazado si gana Argentina) Sevilla -Rayo Vallecano (aplazado si gana Suiza)

-Rayo Vallecano (aplazado si gana Suiza) Alavés-Getafe

Deportivo-Elche

Espanyol-Levante

Racing-Villarreal

Sin embargo, todavía deberá estar atenta LaLiga a un último partido. Concretamente al Argentina-Suiza que se disputa la próxima madrugada del domingo, eliminatoria que obligará a suspender al menos uno de los encuentros de la primera jornada del campeonato. Si gana la Albiceleste, debería aplazarse el Valencia-Real Betis por Lo Celso. En cambio, si gana Suiza, sería el Sevilla-Rayo el partido que debería jugarse más adelante por la presencia de Djibril Sow y Rubén Vargas.

Horas antes se disputará este sábado el Noruega-Inglaterra, que a priori no afecta a LaLiga, puesto que los partidos de Gordon (Barça) y Bellingham (Real Madrid), representantes ingleses, y Sorloth (Atlético), representante noruego, ya han quedado en el limbo tras la clasificación de Francia y España.

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Además, tampoco puede descartarse que otros clubes españoles incorporen a sus plantillas antes de que arranque LaLiga algún fichaje con presencia en semifinales del Mundial, por lo que habría que estar atentos en ese caso a la decisión de Javier Tebas.