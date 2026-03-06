LaLiga probará con cámaras sobre los árbitros la próxima jornada

Los aficionados de LaLiga podrán ir un paso más allá en su experiencia televisiva. El CTA ha anunciado este viernes, a través de un comunicado, que probará la tecnología de la 'RefCam', la cámara sobre los árbitros, en dos partidos de esta próxima jornada de LaLiga EA Sports, en el estadio de Mestalla de Valencia y en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat.

"La Real Federación Española de Fútbol, a través de su Comité Técnico de Árbitros, y LaLiga van a realizar una prueba en dos partidos de la Jornada 27 de LALIGA EA SPORTS relacionada con la RefCam, una microcámara que llevará el árbitro principal", dice el comunicado del Comité.

Esta tecnología se implementará en el Valencia CF – Deportivo Alavés del domingo 8 de marzo a las 21:00h y en el RCD Espanyol – Real Oviedo del lunes 9 de marzo a las 21:00h.

"Es importante subrayar que las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica; no obstante, el sistema estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva", añade el organismo federativo.

"Esta iniciativa se enmarca en la constante búsqueda de innovación por parte de LALIGA y la RFEF, con el objetivo de seguir acercando al fan a la realidad del partido y reforzar la transparencia", finaliza.

La 'RefCam', desde el Mundial de Clubes

La tecnología de 'RefCam' se vio por primera vez de forma oficial en el Mundial de Clubes de la FIFA de este verano de 2025 en Estados Unidos. Tras estas pruebas, estas cámaras se han implementado también en partidos de la Serie A, de la Bundesliga y de la Premier League.

Se tratan de dispositivos pequeños de captación de imagen y audio que se insertan en el pinganillo de la oreja del colegiado y permite ver imágenes inéditas del punto de vista de los jueces sobre el terreno de juego, viendo el juego y a los jugadores en primera persona.

De momento, LaLiga y el CTA no emitirán dichas imágenes y audios esta misma jornada, pero se espera que, como ya han hecho las otras grandes ligas de Europa, pronto se pueda tener esta experiencia en la emisión televisiva.